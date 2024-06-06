清水灣道屋地逾5.1億易手 呎價5.5萬

新買家料具內地背景

上述物業為清水灣道232號，附近較具規模屋苑包括松濤苑等。綜合各大代理資料，物業佔地約3.65萬方呎，另有約4萬方呎屬政府短期租約地，現有物業實用面積約9234方呎，屬一幢獨立洋房，全屋採落地玻璃設計、5房間隔，連約6萬方呎花園和泳池，並植有棕櫚樹，充滿度假氣息；物業依山而建，居高臨下，遠眺白沙灣一帶海景。

物業現時面積9234呎

資料顯示，物業上月以5.138億元售出，以現有樓面計，實呎約5.56萬元，但據代理指出，項目已獲批則樓面約16,745方呎，如以此計算，呎價約3萬元，屬市價；買家以公司名義登記，兩名董事以普通話拼音登記，料為內地背景人士，惟其中一人持澳洲護照。

原業主方面，以海外註冊公司Union Brothers Limited作登記，2009年以9000萬元購入，不過，據市場消息指出，物業2017年曾「賣殼」轉手，當時有指成交價約7億元，若有關成交價屬實，料原業主持貨7年，帳面有可能蝕讓。

安晋辰原凱旋門兩伙5800萬沽

值得一提是，翻查物業2021年的按揭文件，業主曾把大屋抵押予東亞銀行（0023），當時借貸人一欄顯示為龍光集團有限公司（Logan Group Company Limited）、簽署人士為XIAO XU，與龍光集團前執行董事、副總裁肖旭相同，故相信今次沽貨原業主，為龍光集團或相關人士。

此外，資料顯示，原由重慶富商安晋辰、安政軍兩兄弟於2007年以合共3350萬元購入的九龍站凱旋門摩天閣低層B、C室，兩個單位連雙車位，多年來多次進行按揭，其中安政軍所持一伙，今年2月被重慶市大渡口區潛錦小額貸款有限公司入稟；有關單位最新以每伙連一個車位，由債權人晉安融資有限公司以2900萬元售出，以實用面積分別840方呎及846方呎（共1686方呎）計，實呎逾3.4萬元，而兩個單位連兩個車位、共作價5800萬元，較二人購入價升值2450萬元或73%。