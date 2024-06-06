星星1.1億放售觀塘舖 較購入價低四成

6年前購入價為1.86億

翻查資料，星星地產於2018年3月，以逾1.86億元透過秋汜（香港）有限公司購入，購入呎價約1.41萬元，即現叫價較購入價低約7000萬元或近四成。

另資料顯示，由資深投資者余國銓持有的中環雲咸街40至44號雲咸商業中心26樓全層，面積約3480方呎，上月中以5300萬元易手、呎價1.52萬元；余氏於2011年4月以4273.44萬元購入，持貨13年，帳面獲利1026.56萬元或24%。

上月工商物業買賣逾43億 增四成

此外，美聯工商舖資料研究部綜合土地註冊處資料顯示，今年5月工商舖買賣註冊量共錄350宗（具體反映4月成交市况），按月增加約17.4%；而5月註冊金額為43.62億元，按月增加約41%。

美聯工商舖行政總裁盧展豪表示，5月工商舖註冊量錄逾300宗，是自2023年8月後、近9個月來首次；近期工商舖成交量回升，因不少工商舖業主提高議價，將物業叫價降低，以吸引買家承接，預計未來工商舖交投量將會轉趨活躍。

上月商用物業買賣註冊共有4宗逾1億元註冊成交，商廈、商舖各佔兩宗，商廈成交為上環88WL全幢，以及金鐘美國銀行中心30樓全層連車位，分別以7億及2.6億元成交，呎價分別約7761元及18,732元。至於商舖註冊登記，荃灣中心商場2期多個舖位，以及佐敦官涌街38號The Austine PLACE地下及1樓多個舖位的註冊登記，分別以2億元及1.49億元成交。