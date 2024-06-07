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新來港專才1.75萬租壹環開放戶

【明報專訊】暑假租務旺季即將來臨，不少學生、家長現時已四出尋覓租盤。中原分行經理姚啟聰表示，灣仔壹環新錄租賃成交，為中高層F室，實用面積320方呎開放式戶、望灣仔市景，業主叫價2萬元放租，獲新來港專才垂青，業主減價2500元或12.5%後，以1.75萬元租出、實用呎租約55元；業主2012年以677萬元購入，享3.1厘租金回報。

其他港島屋苑方面，黃竹坑港島南岸揚海獲家庭客承租。香港置業高級營業經理譚浩智表示，單位為2B座中層A室，實用面積638方呎兩房連套房間隔，業主叫價3.3萬元放租，約1個月後獲外區客接洽，議價後減價3500元或11%，以約2.95萬元獲承租、實用呎租約46元。

家庭客2.95萬租揚海兩房

上述租客心儀單位鄰近小朋友學校，睇樓1次便承租；業主2021年9月以1865.7萬元一手購入，享租金回報1.9厘。

SILICON HILL兩房租1.55萬

新界方面，新入伙盤大埔優景里SILICON HILL，接連錄租務成交。中原高級資深分區營業經理吳啟業表示，新錄租賃成交為1期第2座低層B6室，實用面積409方呎兩房戶、望內園景，業主叫價約1.65萬元放租，議價後減價1000元或6%，以1.55萬元租出，實用呎租約38元；業主2022年以717萬元一手購入，享租金回報率2.6厘。

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