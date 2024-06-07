moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

TWO BEDFORD PLACE全層2300萬沽

【明報專訊】市場對新式工廈需求持續，新晉發展商樂風集團旗下大角嘴必發道TWO BEDFORD PLACE，上月底對外開放展銷廳後，市場消息指出，項目首錄成交，為15樓全層，面積約2307方呎，以呎價近1萬元售出，成交價約2300萬元，另再購入4個車位，涉1000萬元，總成交價近3300萬元。

樓面2307呎 呎價近1萬

資料顯示，項目位處必發道71至75號，樂風集團早前進行併購，並伙拍美資私募基金以1.92億元，透過強拍統一業權；項目為新式工廈，樓高28層、提供70個新型工作室，標準樓層規劃成3個獨立工作室，建築面積介乎644至860方呎。

「舖王」家族放售廟街物業叫1.06億

另外，已故「舖王」鄧成波的家族成員，再委託代理出售全幢物業。美聯旺舖營業董事劉啟聰表示，獲委託出售佐敦廟街156至158號全幢商住物業，全幢面積約8341方呎，以意向價約1.06億元計，意向呎價約1.27萬元。物業目前連租約放售，商舖及住宅月租總收入約20.5萬元，以意向價計，新買家可享租金回報率約2.3厘。

翻查資料，鄧氏家族成員2017年5月以9500萬元購入物業，若以意向價售出，持貨約7年，帳面可獲利約1100萬元或12%。

星星放售元朗商廈一籃子單位

此外，星星地產（1560）旗下活化商廈元朗虹方，委託中原（工商舖）代理負責一籃子單位、車位的銷售及出租事宜。中原（工商舖）董事劉重興表示，是次推售8個單位（其中7個連租約），面積約1367至3042方呎，其中特色單位為10樓01室，面積2422方呎，另設露台約1173方呎，同時進行招租及放售，意向呎價約1.18萬元，即意向售價2857.96萬元；另意向呎租約33元起，即月租叫價約近8萬元。

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款