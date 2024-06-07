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NOVO 3B期擬提供嶄新付款方法

【明報專訊】樓花期不足一年，新地（0016）旗下屯門兆康NOVO LAND第3B期銷售步伐進入直路，新地代理總經理陳漢麟表示，項目將於下周初開價，並擬提供嶄新付款方式；他續稱，NOVO LAND首兩期至今累沽約2800伙，套現逾170億元，料今期銷售反應理想。

項目昨日已上載樓書，資料顯示，項目提供769伙，位置鄰近已入伙的NOVO LAND第1A期，以及尚未推出的第3A期，其中Fiskars第1座的2至28樓為住宅樓層，主打兩房戶型；另外，Fiskars第2A、2B座的單位，則有提供開放式單位，集中於2A座E室。可留意是，第2A座2樓及35樓E室，屬全盤面積最細單位，實用面積232方呎，前者外連158方呎平台，後者位處頂層，惟不設天台。

天鑄瓏珀山共沽4伙 套逾9300萬

事實上，在新界西北有不少項目的新地，同系天水圍Wetland Seasons Bay第3期，連沽兩伙特色戶，屬第6A座1樓A6室、B9室，實用面積371至424方呎、兩房間隔，連146至234方呎平台，作價618.44萬及617.44萬元、實呎1.66萬及1.45萬餘元，兩伙總作價逾1235萬元。

新地同系豪宅續錄大額成交，何文田天鑄錄本月「開齋」成交，為第7座29樓D室，實用面積1213方呎3房連書房間隔，以3614.8萬元售出、實呎2.98萬元；沙田半山瓏珀山2期亦連沽3伙，單日套現逾5700萬元，包括King Tower 1的15樓C室，實用面積1387方呎4房雙套間隔，連車位成交價2500萬元、實呎1.8萬元，項目上月底重推至今累沽23伙，吸金逾4億元。

天瀧將開放現樓示範單位

另恒地（0012）牽頭的啟德跑道區天瀧，去年推售至今累售61伙，套現逾26億元，最新獲批入伙紙；發展商透露，正準備現樓示範單位，短期內將對外開放。

HADDON擬今上載銷售安排

恒地同系紅磡THE HADDON上周公布首推92伙後，6日累收逾300張入票，超額認購2.2倍，擬今日上載銷售安排，下周開展首輪銷售。

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