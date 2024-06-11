University Hill首錄二手 一年帳蝕6% 業主上會兩周即轉讓 兩房特色戶655萬沽

明報記者

市場消息指出，上述單位為University Hill 2A期漾景閣第3座低層A3室，實用435方呎，兩房間隔，連123方呎平台，據悉原叫價約700萬元放售，最新以約655萬元沽出，累減約45萬元或6%，實呎15,057元，為屋苑首宗二手成交。資料顯示，原業主去年5月以約700萬元向新地一手購入，並於上月22日才正式由發展商旗下公司承造按揭，上會僅兩周多，現帳面蝕讓約45萬元，單位約1年多帳面貶值約6%。

不過，由於發展商當時為買家提供最多樓價7%現金回贈，連同其他使費，料實際蝕讓金額較帳面為少。

連回贈計實際蝕讓金額較帳面少

值得一提，University Hill分為2A期及2B期，發展商去年中推售，兩期合共提供1295個單位，迄今暫售出約1050多伙，佔整個項目約八成，目前只餘下約240多個單位待售。至於同系的Silicon Hill，全數576個單位則只餘小量單位待售。

海日灣開放式戶366萬沽 5年實蝕12%

至於同區的海日灣，同錄蝕讓成交。中原地產資深區域營業經理賴思沛表示，海日灣2期5座中層C室，實用243方呎，開放式間隔，以366萬元沽出，實呎約15,062元，而買家為上車客。原業主2019年以401萬元一手購入，持貨約5年，帳面蝕讓約35萬元，連使費料實蝕約48萬元，蝕幅約12%。

海富苑未補價兩房4年實蝕一成

此外，世紀21家天下分行經理黎振傑表示，旺角海富苑海寧閣（A座）中層08室，實用面積432方呎，兩房間隔，以435萬元未補地價易手，實呎10,069元。原業主2020年5月470萬元未補價購入，持貨約4年，帳面蝕35萬元離場，若連使費料實蝕約58萬元或12%。

另外，紅磡海逸豪園錄得罕見相連單位的大額成交，市場消息稱，單位為4期16座中層C、D室，實用面積合共2213方呎，據悉最新以約4480萬元售出，平均實呎20,244元，為近8個月首見呎價逾2萬元成交。原業主於2002年以合共1620萬元購入，持貨約22年，現帳面獲利2860萬元，賺幅約1.8倍。