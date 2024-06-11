十大屋苑交投回升 周末連端午錄11宗成交

周末成交量重上雙位數

值得留意，中原統計，鰂魚涌康怡花園、藍田麗港城、東涌映灣園於3日長假內未有開齋。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，雖然十大屋苑周末交投有所回升，惟受加拿大及歐洲減息影響，不少買家憧憬美國會加快開展減息周期，市場觀望氣氛濃厚，令二手成交量仍處於低位。

美聯物業住宅部行政總裁布少明則表示，剛過去的端午節長周末，由於未有全新盤推售，故部分買家趁機會在二手市場尋寶覓筍盤，帶動周末指標屋苑二手交投回升。然而港九及新界各區均有新盤部署短期應市，故樓市仍然聚焦新盤，連同貨尾盤，相信短期內二手交投仍然反覆，成交則以減價及筍盤為主。

第一城長情業主440萬沽一房 38年帳賺419萬

此外，沙田第一城有長情業主沽貨勁賺離場。中原地產分行資深分區營業經理陳廸豪表示，沙田第一城48座高層G室，實用面積304方呎，一房間隔，以440萬元成交，實呎14,474元，買家為區內用家。原業主1986年21萬元買入，持貨約38年，帳面獲利419萬元或近20倍。

首都兩房租1.6萬 教師預付一年租涉19萬

另外，踏入租賃旺季，再有租客一筆過預付一年租金租入物業。美聯分行高級分區營業經理劉世華表示，將軍澳日出康城首都6座極高層右翼C室，實用面積517方呎，兩房間隔，據悉近日獲得多組租客洽詢，包括專業人士及內地來港升學的大專生，最終由兩名教師以月租1.6萬元承租，實用呎租約30.9元，並一次過預付一年租金涉約19萬元。原業主2011年6月以400萬元購入，租金回報約4.8厘。