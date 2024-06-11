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華懋蔡宏興：無懼零售不景 續投資商場

【明報專訊】雖然本港零售市道在疫情後仍然低迷，不過，華懋卻於今年初以40.2億元向新世界（0017）收購荃灣愉景新城商場D．PARK，成為旗下面積最大的商場物業。華懋集團行政總裁蔡宏興指出，集團未來仍會在港投資商場物業，並謂雖然短期內零售市道仍然具挑戰性，但集團對香港地產前景仍有信心，「只要我們提供創意的環境，以及創新的服務給遊客，香港仍然具吸引力」。

先讓租戶做好生意 下一步才討論租金

華懋購入的D．PARK，已於日前完成收購，集團亦於商場內舉辦慶祝活動。華懋集團資產管理租務部總監梁力宏表示，商場設有200多個租戶，總樓面約63萬方呎，為集團旗下最大型商場，現時D．PARK出租率逾90%，購入後商場在硬件上短期會有改變，但未來將增加優質商戶，而收購兩個月以來，已接觸了不少客戶，除家庭親子元素外，未來希望加入更多年輕人的潮流生活元素。不過他續指出，現階段希望先讓租戶做好生意，下一步才討論租金，並期望商場生意額可以有雙位數字增長。

冀D．PARK與區內商場有協同效應

事實上，華懋購入D．PARK前，在荃灣區內已有多個物業。蔡宏興表示，集團期望D‧PARK可與旗下如心廣場一、二期、辦公大樓、荃灣西如心酒店、如心園，產生協同效應 （Nina Hub Synergy），結合零售、商業、酒店及旅遊地標於一身，而D‧PARK將成為繼活化保育的中環街市、如心園後，集團第三個屬「Playground for All」概念的項目，希望打造成一個有趣、有活力的商場。

雖然本港近月零售數據未如理想，蔡宏興亦直認，短期內本港零售市道仍然有挑戰性，但他亦指出，香港作為中國最國際化的大都會，有一定優勢，讓旅客或生意人進入中國市場；而商戶面對營商環境轉變，也需要與時並進，才可以持續發展。

不斷引入新租戶 優化商戶組合

梁力宏補充，集團旗下如心廣場過去半年商場人流每月不少於400萬人次，當中訪客比例佔40%，主要受惠於商場毗鄰集團旗下如心酒店，以及過境車永東巴士在商場設立上落客站。梁又稱，集團商場整體總營運面積約168萬方呎，生意額每年都有雙位數字增長，華懋集團不斷與時並進，透過翻新及引入新租戶，優化商戶組合，而過去5年即使在疫情下，旗下零售租戶組合上，仍成功引入了超過700個新商戶，希望日後有更多新商戶加入。

明報記者 林尚民

[發展商專訪]

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