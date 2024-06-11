海翩滙成交靜 呎價1.56萬沽

兩房808萬易手 業主料蝕一成

將軍澳海翩滙新近成交為第3座中層C室，實用面積518方呎兩房間隔，以808萬元易手、實呎15,598元，雖然屬市價，惟原業主於2019以855萬元購入，帳面蝕約47萬元或5.5%，連同各項使費有可能實蝕約100萬元或11%。

翻查資料，海翩滙今年4月錄約7宗成交，為近32個月新高。劉浩勤表示，4月全面「撤辣」威力持續，海翩滙受惠樓市氣氛轉旺帶動，成交量亦相繼增加，惟近月樓市轉靜，屋苑5月成交回落至一宗，而本月首周亦只暫錄一宗成交，預計本月成交約為兩宗。

同區將軍澳怡心園方面，美聯區域經理黃少明表示，屋苑第5座低層D室，實用面積604方呎3房間隔，議價後以553.8萬元成交、實呎9169元，新買家為區內新婚夫婦；原業主2009年以207萬元購入，持貨約15年，帳面賺346.8萬元或1.7倍。

新峰3房銀主盤678萬沽 返97價

另大埔新峰花園新錄銀主盤成交，美聯助理區域經理楊浩然表示，新峰花園第28座高層E室，實用面積867方呎3房間隔，銀主以660萬元放盤，其間曾反價，獲本地家庭客以678萬元承接，較原開價高18萬元或約3%、實呎約7820元；原業主2009年以480萬元購入，單位15年升值198萬元或41%。

資料顯示，同座對上樓層的E室，實用面積、間隔均相若，於1997年高峰期一手成交價679.7萬元，反映是次成交價與當年樓價相若。

海怡3房業主損手近四成離場

港島方面，鴨脷洲海怡半島近日新錄蝕讓，原業主實蝕約四成；中原首席分區營業經理盧鏡豪表示，海怡半島第6座低層A室，實用面積747方呎3房間隔、望海景，原業主減價102萬元或11%後，以848萬元沽出、實呎11,352元，新買家為用家；原業主2021年以1260萬元購入，帳面蝕412萬元或33%，連使費計料實蝕約481萬元或38%。

明報記者 周悅蜓

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