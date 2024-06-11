moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

海翩滙成交靜 呎價1.56萬沽

【明報專訊】近期二手物業成交轉靜，將軍澳海翩滙6月至首周錄約一宗成交，平均呎價15,598元。香港置業首席分區董事劉浩勤表示，美國聯儲局近日未有落實減息，令二手交投市况轉趨疲弱，預計將軍澳區本月成交將回落至150至180宗水平，相比5月約200宗，下跌約一至兩成。

兩房808萬易手 業主料蝕一成

將軍澳海翩滙新近成交為第3座中層C室，實用面積518方呎兩房間隔，以808萬元易手、實呎15,598元，雖然屬市價，惟原業主於2019以855萬元購入，帳面蝕約47萬元或5.5%，連同各項使費有可能實蝕約100萬元或11%。

翻查資料，海翩滙今年4月錄約7宗成交，為近32個月新高。劉浩勤表示，4月全面「撤辣」威力持續，海翩滙受惠樓市氣氛轉旺帶動，成交量亦相繼增加，惟近月樓市轉靜，屋苑5月成交回落至一宗，而本月首周亦只暫錄一宗成交，預計本月成交約為兩宗。

同區將軍澳怡心園方面，美聯區域經理黃少明表示，屋苑第5座低層D室，實用面積604方呎3房間隔，議價後以553.8萬元成交、實呎9169元，新買家為區內新婚夫婦；原業主2009年以207萬元購入，持貨約15年，帳面賺346.8萬元或1.7倍。

新峰3房銀主盤678萬沽 返97價

另大埔新峰花園新錄銀主盤成交，美聯助理區域經理楊浩然表示，新峰花園第28座高層E室，實用面積867方呎3房間隔，銀主以660萬元放盤，其間曾反價，獲本地家庭客以678萬元承接，較原開價高18萬元或約3%、實呎約7820元；原業主2009年以480萬元購入，單位15年升值198萬元或41%。

資料顯示，同座對上樓層的E室，實用面積、間隔均相若，於1997年高峰期一手成交價679.7萬元，反映是次成交價與當年樓價相若。

海怡3房業主損手近四成離場

港島方面，鴨脷洲海怡半島近日新錄蝕讓，原業主實蝕約四成；中原首席分區營業經理盧鏡豪表示，海怡半島第6座低層A室，實用面積747方呎3房間隔、望海景，原業主減價102萬元或11%後，以848萬元沽出、實呎11,352元，新買家為用家；原業主2021年以1260萬元購入，帳面蝕412萬元或33%，連使費計料實蝕約481萬元或38%。

明報記者 周悅蜓

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[二手放大鏡]

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款