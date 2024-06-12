moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

環宇海灣3房不足兩月炒貴逾一成

【明報專訊】早前屢錄銀主盤貶值二手成交，近日就有投資者低價入市荃灣環宇海灣銀主貨後，不足兩月短炒獲利離場，料為「撤辣」後持貨期最短的個案。利嘉閣首席分區董事譚健偉指出，環宇海灣5座中層D室，實用711方呎，3房1套連工人房間隔，原業主今年4月底在拍賣場以720萬元向銀主購入單位，當時成交價較銀行估價低逾百萬元，其後在成交期內已將單位以820萬元放盤，至近日單位正式成交後，隨即以813萬元易手，實呎11,435元。原業主持貨約一個半月，帳賺93萬元或近13%，連使費計料仍賺逾56萬元或8%。

另外，中原資深區域營業經理王秀芬稱，鰂魚涌太古城本月首10日錄12宗成交，較上月同期約4宗上升兩倍，並已是上月全月19宗逾六成，其中逸天閣中層C室，實用707方呎，3房1套間隔，望內園景，以1100萬元沽，實呎15,559元。原業主1997年690萬元購入，帳面升410萬元或約60%。

MALIBU 兩房6年實蝕26%

不過市場續錄二手蝕讓個案。中原分行經理關偉豪稱，將軍澳日出康城MALIBU第2A座極高層C室，實用454方呎，兩房間隔，採開放式廚房設計，望園景，以648萬元易手，實呎14,273元。原業主2018年約830.2萬元一手購入，帳面蝕182萬元或22%，連使費料實蝕約219萬元或26%。

愛炫美兩房2.3萬租出 1年升12%

租賃方面，開始踏入傳統暑期租賃旺季，部分屋苑租金已見攀升。美聯高級分區營業經理梁仲維表示，租盤漸缺，部分屋苑租金趨升，其中荃灣海之戀‧愛炫美3C座高層B室，實用524方呎兩房戶，享部分海景，舊租客租住一年後退租，隨即獲新租客零議價以2.3萬元承租，實用呎租43元，較單位去年簽訂舊租金2.05萬元升2500元或12%。業主2017年845萬元一手購入，租金回報約3.3厘。

世紀21Q動力分行執行董事招潔冰表示，小西灣藍灣半島5座高層H室，實用323方呎，一房間隔，享內園及部分海景，以1.55萬元租出，實用呎租48元，料為屋苑自2021年後、近3年來呎租新高。業主2022年5月550萬元購入，租金回報約3.4厘。

[香港地產]

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款