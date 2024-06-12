環宇海灣3房不足兩月炒貴逾一成

另外，中原資深區域營業經理王秀芬稱，鰂魚涌太古城本月首10日錄12宗成交，較上月同期約4宗上升兩倍，並已是上月全月19宗逾六成，其中逸天閣中層C室，實用707方呎，3房1套間隔，望內園景，以1100萬元沽，實呎15,559元。原業主1997年690萬元購入，帳面升410萬元或約60%。

MALIBU 兩房6年實蝕26%

不過市場續錄二手蝕讓個案。中原分行經理關偉豪稱，將軍澳日出康城MALIBU第2A座極高層C室，實用454方呎，兩房間隔，採開放式廚房設計，望園景，以648萬元易手，實呎14,273元。原業主2018年約830.2萬元一手購入，帳面蝕182萬元或22%，連使費料實蝕約219萬元或26%。

愛炫美兩房2.3萬租出 1年升12%

租賃方面，開始踏入傳統暑期租賃旺季，部分屋苑租金已見攀升。美聯高級分區營業經理梁仲維表示，租盤漸缺，部分屋苑租金趨升，其中荃灣海之戀‧愛炫美3C座高層B室，實用524方呎兩房戶，享部分海景，舊租客租住一年後退租，隨即獲新租客零議價以2.3萬元承租，實用呎租43元，較單位去年簽訂舊租金2.05萬元升2500元或12%。業主2017年845萬元一手購入，租金回報約3.3厘。

世紀21Q動力分行執行董事招潔冰表示，小西灣藍灣半島5座高層H室，實用323方呎，一房間隔，享內園及部分海景，以1.55萬元租出，實用呎租48元，料為屋苑自2021年後、近3年來呎租新高。業主2022年5月550萬元購入，租金回報約3.4厘。

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