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屯門NOVO 3B期戶型多 迎合不同買家

【明報專訊】新界西北再有焦點大盤登場，新地（0016）早前以現樓形式推售元朗The YOHO Hub II，經兩輪銷情大開紅盤後，同系屬屯門歷來最大型私宅發展項目的兆康NOVO LAND系列，發展商趁近日第2期開始陸續入伙之際，推出全新第3B期，並上載樓書及開放示範單位，新一期項目提供近769伙，戶型多元化，可滿足不同買家的需要。

明報記者 江俊洋

攝影 鄧家烜、劉焌陶

整個NOVO LAND項目提供多達4500伙，自2022年7月起開始銷售，至今已推售4個期數（第1A、1B、2A及2B期），不足兩年累積售約2800伙、套現總金額達170億元；最新登場的第3B期，關鍵日期為2025年4月30日，樓花期不足1年，由兩座住宅大樓組成涉769伙。

樓花期不足1年 標準戶設10款

今期提供的單位，實用面積232至1390方呎，標準分層單位設10種戶型，涵蓋開放式至3房1套間隔，另有小量特色單位。

景觀方面，第3B期位於第1A、3A期項目之間，多數單位的景觀以屋苑內園景為主，環境清幽，其中以向西南的內園景較開揚，多數為3房單位；此外，部分一房及兩房單位，外望北面一帶園景外，有機會望旁邊的菁田邨樓景。

設巴士線往返港鐵屯門站兆康站

至於對外交通配套，項目主要依賴巴士出入，屋苑對出有巴士站方便住客上落，其中兩條巴士線會途經港鐵站，包括城巴50M線前往屯門站，以及港鐵巴士K54線前往兆康站，兩站均為屯馬線車站，可直接前往市區。

兩房示範單位用磚紅色佈置

項目搭建4個開放示範單位，其中兩個屬連裝修附帶家具，位於Fiskars第1座18樓C室，實用面積453方呎兩房戶，單位用上不少磚紅色佈置，包括飯廳餐桌、配襯淺藍色餐椅；飯廳一隅為開放式廚房，備曲尺形工作枱面，廚櫃以白色、磚紅色佈置，提供多個西門子等名牌家電。

兩房分佈於大廳兩側，主人房靠窗擺放雙人牀，牀架連接地櫃及衣櫃；兒童睡房靠牆訂做雙層牀架，為小朋友營造玩樂空間。

另一個示範單位，按照Fiskars第2A座18樓A1室搭建，實用面積697方呎3房1套間隔，白色大廳明確劃出客廳、飯廳空間，並外連露台；所有房間與大廳同一坐向，向西南料望內園景，主人套房以木系主調佈置，雙人牀靠窗邊擺放後，一側放置牀頭櫃，並訂做高身趟門衣櫃，提供收納空間，房間並連接工作平台。

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