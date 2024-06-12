moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

住客會所連公用花園達40萬呎

【明報專訊】NOVO LAND屬屯門大型屋苑，自然亦設有設施多元化的住客會所；屋苑的度假式會所NOVO Resorts、連公用花園等總面積約40萬方呎，由「Poolside Club」、「Garden Club」、 「Skywalk」三大部分組成，讓住戶體驗北歐式的度假樂趣。

運動場館設施多元化

其中「Poolside Club」主要設施包括25米室內恆溫「Shimmery Pool 極光星池」；而「Garden Club」則設大型活動室「The Master Chef 嚐藝坊」、「Bistro Harmony 臻雅坊」，連接戶外「Grill Lounge 燒閒雅座」，是戶主和親友們歡聚之地。

此外，「Garden Club」設有約6600方呎運動館，提供籃球場、排球場、羽毛球場，以及健身室、瑜伽室、桌球室及兒童戶外樂園等設施，適合各類型的運動愛好者。

擬辦水上嘉年華及興趣班

與此同時，發展商亦為項目推出全新物業管家品牌「WeSpire」，打造「Smart Living Well」高科技生活概念，提倡健康智慧生活。臨近暑假，團隊將舉辦夏日水上嘉年華，以及不同類型興趣班、球隊比賽等。另為配合7月底開幕的巴黎奧運會，團隊亦會籌備「親子奧林匹克運動會」，讓住戶在會所觀賞各項奧運體育賽事，感受賽事熱鬧氣氛。

[睇樓手冊]

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款