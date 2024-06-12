住客會所連公用花園達40萬呎

運動場館設施多元化

其中「Poolside Club」主要設施包括25米室內恆溫「Shimmery Pool 極光星池」；而「Garden Club」則設大型活動室「The Master Chef 嚐藝坊」、「Bistro Harmony 臻雅坊」，連接戶外「Grill Lounge 燒閒雅座」，是戶主和親友們歡聚之地。

此外，「Garden Club」設有約6600方呎運動館，提供籃球場、排球場、羽毛球場，以及健身室、瑜伽室、桌球室及兒童戶外樂園等設施，適合各類型的運動愛好者。

擬辦水上嘉年華及興趣班

與此同時，發展商亦為項目推出全新物業管家品牌「WeSpire」，打造「Smart Living Well」高科技生活概念，提倡健康智慧生活。臨近暑假，團隊將舉辦夏日水上嘉年華，以及不同類型興趣班、球隊比賽等。另為配合7月底開幕的巴黎奧運會，團隊亦會籌備「親子奧林匹克運動會」，讓住戶在會所觀賞各項奧運體育賽事，感受賽事熱鬧氣氛。

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