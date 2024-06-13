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宏安推學生宿舍招租 力吸內地生 提供1450個宿位 入場月租5800元

【明報專訊】港府近年積極增加內地大學生來港讀書的名額，成為財團發展學生宿舍項目的誘因；宏安地產（1243）與外資基金安祖高頓持有的新蒲崗原九龍貝爾特酒店，新近以逾億元翻新，料為全港最大型私營學生宿舍的「日新舍」，設有約1450個宿位，月租約5800元起。宏安稱，學生宿舍為集團未來重點發展項目，目標是往後每年可增加一個規模相若之學生宿舍項目。

明報記者 林尚民

上述項目位於新蒲崗六合街19號，總樓面面積約28.5萬方呎，宏安地產等財團於2022年底以逾20億元向新世界（0017）購入，並進行翻新。宏安行政總裁鄧灝康指出，連同逾億元的翻新費等，項目投資額約22億元，整個項目設有約720個房間，提供約1450個宿位，現時已開始招租，每個宿位月租由5800元起，預計每月總租金收入超過1000萬元。

日新舍的房間分為單人房至4牀房，並以雙人房為主，租約期劃一為1年，學生可分兩次或一次過支付租金，以年繳方式租金可享九五折優惠；以折實價計，單人房月租約1.55萬元起，雙人房每宿位月租約6900元起，3人房宿位月租約5800元起，4人房宿位月租約7300元起，租金已包括免費Wi-Fi、水電費、每周基本房間清潔、免費享用公用設施等。

鄧灝康：每月總租金收益料1000萬

鄧灝康又稱，項目已開始招租，入住人士須為本港大專院校學生、教職員或畢業兩年內人士，目前查詢學生中內地生約有八成，其餘主要來自東南亞或韓國等地，目前亦有部分大專院校正洽商「包租」一層或以上宿位。

他續稱，項目提供約3.2萬方呎共享空間，包括24小時健身室、溫習室、共享廚房、遊戲室、戶外籃球場、羽毛球場、洗衣房。至於軟件配套，集團會利用本身優勢，如同系位元堂中醫將每周到診一次，為有需要學生提供應診及煲藥服務，並會聯同合作機構，包括宏安及位元堂等，提供實習或兼職機會，亦會與宇星國際教育合作，物業內設15個課室，超過20名教師為住客作輔導等。

每周提供中醫應診及煲藥服務

鄧灝康續稱，隨着特區政府增加內地生來港名額，令學生宿舍發展潛力更大，集團未來將重點發展學生宿舍項目，目標是往後每年增加一個學生宿舍，規模與今次推出日新舍相若。

下半年擬推港島4新盤涉近450伙

新盤銷售方面，宏安執行董事程德韻表示，集團下半年擬推出鰂魚涌芬尼街項目（約90伙）、炮台山英皇道項目（約250伙），鴨脷洲惠風街項目則以現樓形式推售（約100伙），薄扶林洋房項目MOUNT POKFULAM（7幢洋房），擬7月開放全新示範洋房予傳媒參觀。

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