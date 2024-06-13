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萊坊：今年住宅樓價料最多跌5%

【明報專訊】儘管港府2月底全面「撤辣」，惟本港整體樓價未見明顯起色；萊坊高級董事、大中華區研究及諮詢部主管王兆麒表示，去年未售出住宅單位數量創新高，預計今年新建私宅落成量將創20年來新高，在高息環境、住宅新供應充足的影響下，料今年本港住宅樓價將下跌最多5%；而寫字樓因出現供應充足、需求疲弱的情况，租金預料最多亦下跌5%。

貨尾要再減1萬伙 市况才有起色

王兆麒續稱，受經濟不景氣、高息口等因素持續影響，本港下半年樓價走勢相信仍會反覆向下，但跌勢將會收窄，今年一般住宅樓價將出現零至5%跌幅，另豪宅樓價將保持平穩，預計第四季樓市將會見底。

此外，一手、二手交易則將輕微上升至4.8萬至5.3萬宗，其中新盤銷售佔35%；現時一手盤成交雖然仍算暢旺，但料貨尾量要再減少8000至1萬伙後，才有利樓價反彈，預計需時6至9個月。

住宅租金方面，王兆麒表示，由於海外專才帶動住宅租賃需求，全年租金將繼續跑贏樓價，料今年一般住宅租金將上升5%至8%、豪宅租金可升3%至5%。

港島甲廈租今年料挫3%至5%

另一方面，本港寫字樓市場料持續受壓，由於新增寫字樓需求有限及市况疲弱，截至今年5月，港島區整體寫字樓租金，由年初至今已下跌2%，當中，中環區寫字樓租金年初至今更下跌了3.4%，屬港島跌幅最大的區份，而港島寫字樓的整體空置率則達12.3%。

萊坊預計，下半年寫字樓租賃需求將持續低迷，今年港島區甲級寫字樓租金跌幅將在3%至5%。

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