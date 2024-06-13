高盛慕天輝：內房去庫存需7.7萬億 料更多政策出台

高盛慕天輝今年1月25日在本欄指出，雖然中國經濟的確正面對樓市轉弱、債務高企及人口老化等挑戰，因此該行預測在2030年中國GDP按年增長率將會放緩至3%左右，但他強調，在中國GDP增長未來幾年放緩過程中，政府在某些時間點會出台逆周期、穩增長政策支持GDP增長，今年估計便是此時間點，因此內房市場全年表現料相對回穩，指中國股票投資者可能開始見到黑暗隧道盡頭曙光。

上述報道見報至今4個多月，中國政府公布多項支持房地產市場健康發展的措施，尤其是4月30日召開的中共中央政治局會議更首次提到「統籌研究消化存量房產」，意味政府將直接介入幫助市場去庫存，內房股股價上月曾出現明顯升浪，恒指亦曾穩步上揚，上月20日高見19,706點，較高盛慕天輝上述報道見報前一個交易日（1月24日）收報的15,899點勁升3807點或23.9%。

上月四招挺樓市力度不足 股市反覆回落

慕天輝近日在媒體會議及發表研究報告指出，目前包括待發展土地、在建未可售項目、在建可售項目及落成未售項目的內房庫存規模高達30萬億元人民幣（見圖1），即使中國政府現時就支持房地產市場已審批或已到位資金高達3.4萬億元人民幣，當中包括1.3萬億元人民幣的再貸款項目、9000億元人民幣已審批對「白名單」項目財務支持及潛在發行1.2萬億元人民幣地方政府專項債，但考慮到估計最少需要7.7萬億元人民幣的資金才可以將全國庫存降低至2018年水平（見圖2），因此暫時已審批或已到位的資金並不足夠。

上月17日人民銀行、國家金監總局、住建部等部委宣布推出成立3000億元人民幣再貸款助地方政府購買待售房等4項支持房地產市場措施後，不論恒指以及MSCI中國指數同樣於下一個交易日（上月20日）見頂，過去三個多星期反覆回落，似乎顯示市場認為上述救市措施力度不足。

指政策方向正確 關鍵是庫存回落

慕天輝表示：「雖然中國政府就房地產去庫存已向正確方向踏出一步，但未來需要做得更多；如果投資者見到房地產庫存開始回落至合理水平的話，他們對中國股市的看法亦會更正面。」他續稱，下月召開的中共二十屆三中全會的政策風向值得關注，若之後政府推出更多有效穩定樓市措施，令房地產庫存回落，便有利中國股市延續升浪。

明報記者 葉創成

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