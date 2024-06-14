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恒大前CEO蝕五成沽柏傲山特色戶 大劈價7800萬 連3車位8200萬易手

【明報專訊】近年陷入債務危機的內房恒大（3333），繼創辦人許家印及相關人士持有的山頂布力徑10號大屋，以4.48億元由接管人售出、較一年前市值大跌五成外，恒大前副主席兼行政總裁夏海鈞，新近以8200萬元售出天后柏傲山特色戶，持貨5年帳蝕7400萬元或47%，為近日二手市場蝕幅、涉及銀碼較大的成交。

中原資深區域營業董事林龍南表示，柏傲山第6座頂層複式連天台特色戶，實用面積2834方呎5房連套間隔，早前以1.6億元放售，最終以8200萬元連3車位沽出，即累減7800萬元或近50%，實呎28,934元。資料顯示，單位原業主為夏海鈞，於2019年以1.56億元一手購入，當年獲發展商提供樓價4.25%從價印花稅優惠，即是次帳面蝕約7400萬元、蝕幅達47%；新買家以張益麟（ALAN）登記，與興迅集團創辦人名字相同，料為同一人。

曾為許家印「左右手」 傳已被監控

作為許家印的「左右手」，夏海鈞曾傳出一直掌舵恒大境外債務重組而未有返回內地；不過，2023年9月有傳夏海鈞於2022年中返回內地後，已被相關部門監管控制，外界無法得知夏海鈞的行蹤。至今年5月，深交所曾披露向夏海鈞發布《紀律處分事先告知書》，但因無法與夏取得聯繫，故以公告形式向其告知擬作紀律處分的事宜。曾被傳媒形容為「打工皇帝」的夏海鈞，在恒大出事後曾多次沽售恒大系股票，亦多次沽出恒大美元債等。

天璽內地背景業主損手三成離場

另九龍站天璽天鑽璽低層A、B室，面積合共2119方呎（原則共6房），以7800萬元售出，實呎36,810元；原業主為內地背景人士，2015年以逾1.08億元一手購入，帳面蝕約3079萬元或28%，原業主當年須付樓價23.5%辣稅，計及發展商當年的回贈，估計實蝕約3500萬元或約32%。另何文田天鑄第7座頂層複式戶，實用面積2256方呎4房雙套連天台，以6230萬元易手，實呎27,615元；原業主2015年以7613萬元一手購入，連使費料實蝕約1770萬元或23%。

另灣仔YORK PLACE頂層特色戶，實用面積1371方呎、4房連天台，早前由銀主以4100萬元售出，實呎29,905元；原業主2011年以5628萬元一手購入，帳面貶值1528萬元或27%。

市場亦有名人入市傳統豪宅。資料顯示，九龍塘禧福道16號一個複式5房戶，實用面積3742方呎，以7280萬元售出，實呎19,455元，買家為俊天管理有限公司，董事歐陽慧為完美醫療（1830）執行董事；原業主1988年以800萬元購入，帳賺6480萬元或8倍。

香港再成全球樓價最難負擔城市

據國際公共政策顧問機構Demographia，最新公布的2024年度國際住宅負擔能力報告，香港連續第14年，成為全球樓價最難負擔城市，惟負擔比率由去年的收入中位數18.8倍降至16.7倍，即家庭需不吃不喝16.7年才能置業，而排第二的澳洲悉尼為13.8倍。

明報記者

[香港地產]

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