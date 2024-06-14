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Silicon Lane試業 引入專業單車店

【明報專訊】近日部署開售屯門兆康NOVO LAND 3B期的新地（0016），旗下多個屋苑商場開始營運，其中大埔白石角住宅項目Silicon Hill、University Hill新近陸續入伙，商場部分Silicon Lane首階段試業，預計第三季正式開業。

Silicon Lane設有23間商舖，總樓面約2.3萬方呎，包括日式大型超市Yata Day每日一田；商場內的商舖街亦提供多元化店舖，包括便利店、教育中心、洗衣店、寵物美容等，並引入多家特色餐飲店。

樓面2.3萬呎 共設23商舖

新地租務部副總經理許嘉雯表示，考慮到不少市民會到吐露港科學園單車徑騎單車，商場引入Mr. Velo單車專門店，發售各類專業單車，並提供專業單車調教、組裝及維修服務。另外，商場提供超過50多個停車位及4台電動車充電設施，方便駕駛人士。

提供專業單車調教組裝維修

她續稱，商場試業期間，將聯同商戶提供消費優惠，包括Yata Day開業首3個月九五折優惠，以及消費滿300元免費送貨服務等，同系沙田新城市廣場、HomeSquare亦會聯乘推出購物優惠，包括送出高逾2000元的購物禮券、額外1小時免費泊車等。許嘉雯相信，聯乘優惠推廣將全面帶動「雙向」消費，產生協同效應。

Silicon Lane位處大埔白石角，毗鄰未來將興建港鐵科學園/白石角站，東鐵線亦可到達港島及兩個過境口岸，因此商場未來除照顧區內居民、上班一族及大學生的日常所需外，估計亦將成為區外客、旅客的消閒娛樂去處。

[香港地產]

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