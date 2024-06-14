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宗教機構2400萬 購長沙灣商廈全層

【明報專訊】物業市場近期經常錄得宗教機構入市，其中香港善一堂道德協會，繼4月以2518萬元購入太子耀中大廈全層單位後，新近再斥資2400萬元，購入長沙灣永基商業大廈10樓全層，該機構自2022年1月起，逾兩年來至少斥逾1億元，購入4個工商物業。

上述由善一堂道德協會最新購入之物業，為長沙灣青山道162號永基商業大廈10樓，面積約3260方呎，成交價2400萬元、呎價7362元；原業主早於1987年以280萬元購入，持貨37年，帳面賺2120萬元或7.6倍。

兩年斥逾1億購4工商物業

事實上，香港善一堂道德協會2021年以7000萬元沽出九龍城嘉林邊道28B號2樓全層，勁賺約6890萬元或逾62倍後，自2022年1月起連番出手，先以2940萬元購入佐敦利金大樓1樓的樓上舖，面積2780方呎，呎價1.06萬元；2023年底，以2300萬元向周生生（0116）或相關人士，購入旺角彌敦道691至697號永如大廈1樓，面積約3000方呎，呎價7667元；至今年4月，再以2518萬元購入砵蘭街368至370A號耀中大廈2樓，面積約2763方呎，呎價9113元。

伯恩楊建文6000萬購觀塘工廈物業

另伯恩光學始創人楊建文頻頻入市，最新以6000萬元購入觀塘工廈福昌大廈2樓全層，以面積約10,737方呎計、呎價約5588元；原業主2005年以1450萬元購入，帳面賺4550萬元或3倍。

[香港地產]

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