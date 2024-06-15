第一城呎租見53元 逼最高紀錄 受惠內地生買轉租入市 租務旺季提早到

明報記者 歐陽慧恩、江俊洋

代理消息指出，沙田第一城5月錄約40宗租賃成交，6月首10日已錄約20宗，料租賃成交將進一步增加；事實上，部分本地客、內地生為避過租賃高峰期，近日已加快承租步伐，令旺季提早到臨。

暫創屋苑今年新高呎租

沙田第一城新錄第40座低層A室租賃成交，實用面積284方呎兩房戶，以1.5萬元獲承租、實用呎租約53元，暫為屋苑今年最高呎租成交；業主2022年以505.8萬元購入單位，享約3.6厘租金回報率。

值得一提是，屋苑近年最高呎租紀錄，於2019年7月由第41座中層E室締造，單位實用面積284方呎，當時業主原叫價1.5萬元，後被內地生搶高500元或3%，至1.55萬元租出、實用呎租達55元，相信是屋苑除連天台特色戶外，標準戶型的最高呎租。

換言之，上述新錄租賃成交的實用呎租，與高位僅相差2元或3.6%。

此外，沙田第一城第45座中層B室，實用面積284方呎兩房戶，近日亦以1.45萬元獲承租、實用呎租亦見51元；據中原地產早前公布的統計數據顯示，沙田第一城5月平均呎租43元，已創近5年高位。

內地專才提價2%搶租麗城3房

中原高級資深區域營業經理余俊文指出，外來人才持續推升住宅租賃需求，荃灣麗城花園2期第4座低層G室，實用面積572方呎3房戶，業主叫價1.7萬元，原減價500元或3%後，獲內地專才以1.65萬元承租，惟出現另一名租客爭盤，該專才為租入單位，主動加碼300元或2%，至月租1.68萬元兼願意預繳一年租金而最終租入，即涉逾20萬元；業主2009年以236萬元購入，享8.5厘租金回報率。

分析：樓價跌勢持續 租金今年升5%

事實上，據差估署最新統計，今年私宅租金指數自3月起連升兩個月，4月指數報186.9點，較去年同期升4.6%，其中實用面積431方呎以下A類細單位，4月租金指數按年升4.3%；至於4月私宅售價指數，報308.7點，較去年同期跌12.8%。

戴德梁行執行董事及香港研究部主管鄧淑賢表示，傳統住宅租務旺季一般於每年7、8月出現，但今年提早至5、6月開始，估計是因為在政府的人才輸入計劃下，不少專才來港；加上本地資助大學的非本地生學額比例，由20%增至40%，但大學宿位供應不足，不少非本地學生要租樓。此外，減息路線圖不似預期，高息環境持續，部分原有意置業的買家或「轉買為租」，增加對租盤的需求。

鄧認為，「樓價跌、租金升」情况會持續，估計全年私宅租金可升約5%，以中小型單位較看俏。