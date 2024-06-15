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澐璟特色戶售3.8億呎價7.9萬 啟德新高

【明報專訊】市區豪宅不乏大額成交，華潤置地（海外）及保利（0119）合作的啟德跑道區澐璟，一周內再透過招標售出海景大單位，最新售出的低座VILLA 1 臨海大宅，實用面積4837方呎4房4套設計，連兩個車位認購權，以3.8億元成交，實呎達78,561元，成交價、呎價再刷新東九龍一手分層單位新高。

升降機直達天台及地庫車位

上述新成交單位位於項目前排、享維港海景，設私人入口及升降機，升降機直達天台及地庫兩個專屬車位樓層。3樓客飯廳外連逾1000方呎私人花園及泳池，5樓寢區樓層設3個套房，6樓全層為主人套房連衣帽間，主人套房外連平台；天台設按摩池。

事實上，相鄰的VILLA 2臨海大宅，實用4636方呎4房4套間隔，連兩個車位認購權於上星期以3.4億元、實呎73,339元售出；換言之，項目一周內再誕生區內新樓王。澐璟自2022年底開售至今累售249伙、套現總額逾104.2億元。

NOVO 3B期收逾千票 超額5.5倍

另一方面，屯門兩個全新盤亦有銷售新部署。新地（0016）屯門兆康NOVO LAND第3B期，昨日正式收票，市場消息指收逾1000張入票，以首批154伙計，超額5.5倍；項目首推折實均呎11,598元，較對上一期、即1年前的第2A期首批折實均呎13,598元低約15%，亦為同系列推出兩年來首批折實均呎最低期數。

翻查資料，項目第1A期2022年7月首推165伙，當時首日收逾3000票，超額17倍。

至於旭日國際旗下、位於青山公路青山灣段的黃金海灣·意嵐，擬下周上載樓書，有機會月內開價及開放示範單位。

御海灣II沽兩伙 吸金2000萬

另新地同系已屆時樓的屯門御海灣II，新近沽出兩伙、吸金約2000萬元，包括第1座27樓實用501方呎D室3房戶，成交價逾1149萬元、實呎2.29萬元；另第1座3樓E室兩房特色戶，實用448方呎連178方呎平台，成交價838萬元、實呎1.87萬元。

長沙灣恒珀上載樓書涉42伙

此外，恒和珠寶（0513） 旗下恒和地產發展的長沙灣恒珀，全盤提供42伙，已屆現樓，昨日上載樓書。據樓書資料顯示，每層提供兩伙，涵蓋一房至兩房，實用面積262至442方呎，面積最細為5樓B室，實用面積262方呎一房間隔、連平台共209方呎。

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