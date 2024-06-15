CCL連跌6周後回穩 分析：跌勢未變

【明報專訊】本港樓價暫時回穩，反映二手樓價走勢的中原城市領先指數CCL，最新報144.52點，按周升0.54%，屬指數連跌6周後單周回穩，惟指數仍處於近7年半低位、重返2017年1月中水平。是次公布的指數，具體反映5月20日至26日市况，當周市况包括5月24日大型銀行收緊舊樓、村屋按揭。
本周CCL較2021年8月191.34點歷史高位，下跌24.47%，而2024年暫跌1.83%。
中原研究部高級聯席董事楊明儀指出，減息預期降溫，高息環境持續、銀行收緊按揭，新盤繼續低價促銷等，二手交投仍受壓，短期整體樓價下跌趨勢未變。自今年2月撤辣後13周計，CCL六升、七跌，指數續向下逼近撤辣前143.02點低位，6月底樓價有機會完全蒸發撤辣後所有升幅，目標下試140點。
另反映大型屋苑樓價的CCL Mass最新報144.82點，按周升0.15%；CCL（中小型單位）報143.78點，按周升0.22%，連升兩周共0.25%；豪宅方面，CCL（大型單位）報148.24點，按周升2.15%，連跌4周後反彈。
四區方面，市區升、新界跌，港島CCL Mass報142.44點，按周升0.58%，連升兩周共0.69%。
九龍CCL Mass報142.73點，按周升0.53%。另新界東CCL Mass報154.40點，按周跌0.86%，屬逾7年新低，重返2017年2月中水平；新界西CCL Mass報134.63點，按周跌0.09%，終止兩周連升。