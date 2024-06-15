德勤中國太古廣場一座辦公室 續租10年 涉樓面12.5萬呎

為項目最大辦公樓租戶

太古地產指出，是次續租後，德勤中國為太古廣場項目中最大的辦公樓租戶；自2006年起，承租太古廣場一座35至40樓的高層辦公樓，共約12.52萬方呎，佔整座辦公樓總樓面面積約兩成。

太古地產行政總裁彭國邦表示，集團將積極強化，以及擴展包括太古廣場在內的核心物業。

德勤中國首席執行官曾順福指出，德勤中國員工人數由近20年前遷入太古廣場一座時約1600人，增加至現時的逾3000人，期間增幅逾八成。

新地商場斥千萬辦奧運促銷活動

另一方面，巴黎奧運會下月底開鑼，新地（0016）旗下12個主要商場，包括將軍澳東港城、將軍澳中心、將軍澳PopWalk天晉滙、上水廣場、北角匯等，將於7至8月推出「Sports for All 運動狂賞」，包括送出張來回法國巴黎機票、直播期間向市民免費大派運動飲品等。

新地（銷售及租賃）代理董事鍾秀蓮指出，集團十二大商場特別為今年巴黎奧運會，度身打造一系列互動體驗及推廣活動，額外推廣費用合共高達1000萬元，預計可帶動各場人流、營業額分別上升20%及15%。