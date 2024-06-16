NOVO 3B加推80伙 折實入場305萬

據市場估計，NOVO LAND 3B期過去兩日累收約2000票，以兩張價單共234伙計（佔今期單位總數769伙的三成），超額約7.5倍。

至於NOVO LAND 3B期新加推的80伙，涵蓋兩伙開放式戶、24伙1房戶、30伙兩房戶及24伙3房戶，實用面積介乎252至697方呎，維持最高15%直減折扣，折實價304.89萬至826.71萬元、折實呎價11,502元至12,517元，整批折實均呎約1.19萬元。

上半月新盤成交累錄290宗

綜合市場資訊，6月上半月整體一手新盤成交，暫時累錄約290宗，惟市場仍錄得零星大額成交。華懋旗下已屆現樓、位處南區薄扶林域多利道的VICTORIA COAST，以招標形式新售出1伙，為A座2樓單位、兩房1套連工作間戶型，實用面積1367方呎，成交價2205.5萬元、實呎1.61萬元，據悉買家為本地用家。

PARK SEASONS特色戶售近700萬

會德豐系樓盤昨日售出約5伙，吸金約3500萬元，其中將軍澳日出康城PARK SEASONS沽出一伙特色戶，為第2A座8樓C室，實用面積415方呎兩房間隔，連262方呎平台，成交價698.6萬元、實呎1.68萬元；另兩伙售出單位為啟德跑道區MIAMI QUAY 1，屬於1房及兩房戶，成交價分別734萬及1040萬餘元，實呎均為約2.3萬元。

此外，資策（0497）佐敦新盤高臨，昨售約11伙，單日吸金近7000萬元；另宏安地產（1243）旗下黃大仙薈鳴，新售出22樓K室，實用面積242方呎1房戶，成交價454萬元，實呎1.87萬元，據悉買家為投資客。

[香港地產]