4盤3853伙今季入伙 吸內地生租客 白石角兩盤涉1871伙 University Hill現預放租

明報記者 江俊洋

本地大學宿位供應一向不足，不少來港升學的非本地學生需找租盤方便升學。以新界東為例，沙田第一城、沙田市中心一帶都屬學生熱門租樓的屋苑，但近年區內多個新盤落成，他們租樓有更多選擇，其中University Hill及Silicon Hill，毗鄰為香港中文大學，合共提供1871伙，包括開放式至3房戶。

University Hill 218呎戶叫租1.2萬

美聯首席高級營業經理賴嘉敏表示，University Hill本月起入伙，料短期將錄首宗租賃成交，暫有約17伙預先放租（見表2），約九成屬實用面積400餘方呎的兩房戶，入場月租約1.7萬元起，如2A期漾景閣第2座中層B6室，實用面積405方呎，叫租1.7萬元，實用呎租約42元，以業主去年約708.8萬元一手買入價計，租務回報約2.9厘。至於屋苑入場月租單位，則為2B期優景閣第2座中層A6室，實用218方呎，開放式間隔，叫租1.2萬元，實用呎租約55元，以業主去年約380萬元一手購入價計，租金回報約3.8厘。她又指出，University Hill部分單位有提供發展商附送的家具，在入伙時間及單位配套的條件下，皆適合來港升學的內地生租住。

內地生獲科學園公司聘用 1.2萬租海日灣

同系已率先入伙的Silicon Hill，屋苑目前有約48個租盤，較上月約60個略為減少，本月暫錄約9宗租賃個案，較上月同期相若。區內代理表示，近期有內地生承租屋苑翠景閣第2座高層B8室，實用面積291方呎，一房間隔，以月租1.33萬元租出，實用呎租約46元，屬市價水平，租客預付一年租金涉約16萬元，並於本月內起租，上述業主2022年7月以約745萬元一手買入單位計，租金回報率約2.1厘。

另外，市場消息指出，一名剛畢業的內地研究生，原與朋友合租嘉熙兩房戶，畢業後即獲科學園一間公司聘用，由於朋友已返回內地，他即以月租約1.21萬元，承租海日灣一個實用243方呎的7座低層C室開放式戶，實用呎租約50元，業主2019年約397萬元一手購入，租金回報約3.6厘。