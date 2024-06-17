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第一城兩房448萬沽 3個月炒貴近9%

【明報專訊】近日樓市反覆，多個屋苑錄蝕讓個案，但仍有部分細價樓在「撤辣」後錄得短炒獲利個案，其中過去曾有「炒家樂園」之稱的沙田第一城，剛錄得「撤辣」後首宗短炒個案，一個兩房戶以448萬元售出，原業主3個月帳面獲利8.5%。

黃埔兩房524萬沽 5年實蝕三成

美聯區域聯席董事黃錦瀚稱，沙田第一城23座中層H室，實用327方呎，兩房間隔，以448萬元售出，實呎13,700元，原業主今年3月412.8萬元購入，持貨短短3個月，現帳面獲利35.2萬元，賺幅約8.5%。他又指出，除上述單位外，屋苑暫未見短炒放賣個案。

不過，另一邊廂，中原地產分區營業經理袁顯岸稱，紅磡黃埔花園2期6座中層D室，實用389方呎，為屋苑細兩房間隔，早前以523.8萬元易手，實呎13,465元。原業主2019年以684萬元購入，現帳面蝕讓160.2萬元，連使費料實蝕近200萬元，蝕幅約29%。

十大屋苑周末5宗成交 重返單位數

事實上，上周五金管局再放寬按揭後，首個周末樓市氣氛依然冷清。中原及美聯分別統計，十大屋苑過去周末僅錄得5宗及7宗成交，重回個位數交投量，按周大跌50%及36%，並為近4周新低。不過，鰂魚涌太古城交投持續好轉，過去周末錄3宗成交，按周再升50%，平均實呎亦微升至14,499元，屋苑本月成交量已增至18宗。

另外，美聯分行助理營業董事冼國章表示，將軍澳都會駅1期5座中層H室，實用888方呎，4房間隔，業主於上手租客租約完結後以1450萬元放售單位，最終議價約112萬元後以1338萬元沽出，實呎15,068元。原業主2010年7月約770萬元購入，帳面獲利568萬元或近74%。

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