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環宇海灣交投穩 實呎維持1.3萬

【明報專訊】荃灣環宇海灣樓齡較新，呎價向來亦較低水，二手交投量穩定，屋苑本月首12日錄約3宗二手買賣成交，平均成交實呎維持在1.3萬餘元水平，其中更有月前「撈底」入市銀主盤的投資者，持貨僅一個多月就將單位再度轉手，料實賺56萬元，為「撤辣」以來市場鮮有、持貨期相當短的獲利成交個案。

明報記者 歐陽慧恩

利嘉閣首席分區董事譚健偉指出，環宇海灣第5座中層D室，實用711方呎3房1套連工人房間隔，望荃灣市景，原業主今年4月底在拍賣場以720萬元向銀主購入，當時成交價較銀行估價低逾100萬元或一成，其後在成交期內已將單位放盤，叫價820萬元，至近日單位正式成交後，即以813萬元易手、實呎11,435元；原業主持貨僅約一個多月，帳面賺93萬元或13%，即使連使費計料仍賺逾56萬元或8%。

3房業主持貨個多月即沽售 料賺8%

中原分行經理關偉豪指出，將軍澳日出康城半新盤MALIBU，新錄第2A座極高層C室易手，屬實用454方呎兩房間隔、採開放式廚房設計，望內園景，新近以648萬元售出、實呎14,273元；原業主2018年以約830.2萬元一手購入，持貨6年，帳面蝕逾182萬元或22%，連使費料有可能實蝕約219萬元或26%。

MALIBU兩房業主料蝕26%離場

另代理消息指出，大埔白石角University Hill漾景閣第3座低層A3室，實用435方呎兩房間隔、連123方呎平台，以約655萬元沽出、實呎15,057元，料為屋苑首宗二手成交；資料顯示，原業主去年5月以約700萬元一手購入，並於5月才由發展商旗下公司承造按揭，即上會不足一個月，帳面蝕約45萬元或6%。

不過，發展商當時為買家提供最多樓價7%現金回贈，連同其他使費，相信實際蝕讓金額較帳面為少。

黃埔新邨兩房47年升值32倍

市區方面，中原分區營業經理袁顯岸表示，紅磡老牌屋苑黃埔新邨樂華樓低層6室，實用380方呎兩房間隔，連租約以415萬元成交、實呎10,921元，據悉新買家為長線投資者，在無睇樓下入市，上述單位現時月租約1.4萬元，料享約4厘租金回報率；原業主早於1977年僅以12.35萬元一手購入，持貨約47年，帳面大幅獲利402.65萬元或逾32倍。

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