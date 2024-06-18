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尚御4房戶蝕千萬沽 呎價1.3萬新低 名日·九肚山首錄二手 兩房3年料輸26%

【明報專訊】樓市缺乏利好消息刺激，加上減息仍未見具體路線圖，二手市場持續錄得蝕讓，部分市區豪宅的二手成交呎價更出現破底價，其中前身為亞洲電視廣播道總台的九龍塘中密度豪宅尚御，一個4房單位新近以2100萬元、實呎1.3萬元售出，呎價料為屋苑歷來新低，甚至低過部分新界全新盤的開價，而單位原業主持貨10年，連使費料蝕逾千萬元或37%。

明報記者 林尚民

上述尚御第3座低層B室實用面積1608方呎，4房雙套間隔，據悉原業主以2550萬元放售，最新以2100萬元售出，即減價450萬元或18%，實呎僅13,060元，呎價料為屋苑新低，較新地（0016）4月公布的元朗The YOHO Hub II的首張價單折實均呎14,338元，還要低。

呎價低過YOHO Hub II首推折實均呎

資料顯示，原業主2014年以2850萬元購入，帳面蝕750萬元或26%，由於原業主購入時需付樓價8.5%辣稅，連使費有可能實蝕逾1040萬元或37%。

值得一提是，單位於2010年由長實（1113）以3078萬元一手售出，以此計算，最新成交價較14年前還要低978萬元或32%。尚御過往不乏名人業主，「汪阿姐」汪明荃早於2011年以3295.88萬元購入屋苑第3座高層A室，為實用面積1601方呎4房戶，與今次蝕讓單位屬同類。

ONE LASALLE 4房4800萬沽 業主蝕12%

另同樣位於九龍塘的喇沙利道ONE LASALLE，亦錄二手蝕讓；屋苑一個低層A室，實用面積2216方呎4房4套間隔，連車位以4800萬元售出、實呎21,661元，成交價、呎價料為屋苑新低；原業主2010年以5200萬元購入，帳面蝕400萬元或7%，連使費料實蝕約650萬元或逾12%。

新界半新盤亦「見血」。中原副區域營業董事梁廣成表示，沙田九肚名日‧九肚山，新錄首宗二手分層戶成交，為第1座高層E室，實用面積505方呎兩房戶，原業主減價60萬元或7.7%後，以720萬元易手，實呎14,257元；原業主2021年以957.7萬元一手購入，帳面蝕逾237萬元或25%，由於發展商當年有代繳最高樓價3.75%印花稅，但計算其他雜項費用，料原業主仍有可能實蝕約245萬元或26%。

逸瓏灣8減價34% 3房賣950萬

美聯物業營業經理張銘新指出，大埔白石角逸瓏灣8第1座低層C室，實用面積795方呎3房連套房設計，原業主4月以1430萬元放售，及後下調叫價至980萬元，議價後終以950萬元易手，即累減480萬元或34%，實呎11,950元；原業主2020年以1266.9萬元一手購入，帳面蝕316.9萬元或25%，連使費料實蝕約380萬元或30%。

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