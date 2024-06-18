海茵莊園開放式戶 呎租65元料創新高

呎租水平媲美九龍站豪宅

可留意是，屋苑呎租於去年底曾高見約64元，是次料創屋苑呎租新高，媲美九龍站豪宅凱旋門近期呎租；業主今年3月以389.7萬元一手購入，享4.1厘租金回報率。

兩內地女生1.48萬合租大埔中心兩房

事實上，鄰近大學的私宅租盤繼續搶手，中原高級分區營業經理黃達雄表示，大埔中心第21座高層E室，實用面積325方呎兩房間隔，以1.48萬元租出，呎租約45.5元，屬近期較高價成交，新租客為兩名內地女學生，先付10個半月租金預租單位涉約15.5萬元，於8月中起租；業主2017年以430萬元購入，租金回報率約4.1厘。

市區方面，大角嘴利奧坊．曦岸亦錄內地生租樓個案，香港置業高級聯席董事翁嘉慧表示，屋苑第2座高層L室，實用面積197方呎開放式間隔，業主以約1.25萬元放租約一星期，獲內地生洽詢，減價500元或4%後，以約1.2萬元承租，預繳一年租金約14.4萬元、實用呎租約61元；業主2020年以約510.8萬元一手買入，享租金回報率2.8厘。

家庭客亦在暑假來臨前尋覓港島租盤，美聯助理區域經理楊家俊表示，黃竹坑港島南岸晉環第1A座中高層A室，實用面積1206方呎4房雙套戶，由家庭客以6.6萬元承租、實用呎租55元；業主2021年以5018萬元一手購入，享租金回報率1.6厘。