moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

北角劏場舖售10萬 11年貶值九成

【明報專訊】除二手住宅市場頻錄蝕讓成交外，商用物業亦不乏業主損手個案；北角「劏場」城市金庫一個地庫雙號舖，面積僅約82方呎，新近以10萬元易手，料為該場最低成交價、呎價約1220元；原業主2013年以139.4萬元購入，持貨11年，帳面勁蝕129.4萬元，蝕幅高約93%。

另外，上環德輔道中287至291號長達大廈10樓全層，面積約2794方呎，早前以2700萬元售出，呎價約9664元，買家為香港海員工會；原業主早於1978年以120萬元購入，持貨達46年，帳面獲利2580萬元，賺幅近22倍。

比亞迪進駐資本中心1.4萬呎舖

另一方面，近年多個內地電動車品牌進軍本港，其中汽車代理商和諧汽車（3836）向資策（0497），租用灣仔告士打道資本中心1.4萬方呎地舖，作為比亞迪（1211）旗下品牌騰勢Denza香港旗艦店，市場估計月租約為100萬元，料為2024年至今港島最大單一地舖面積租務成交。

資策指出，上述舖位為告士打道一帶面積最大的單一臨街商舖；資策執行董事何樂輝表示，騰勢之進駐不但鞏固告士打道作為香港汽車銷售的地標，亦提升資策旗下商業項目對租戶、買家之吸引力。

市場估計月租百萬 呎租71元

騰勢為比亞迪、奔馳攜手打造之高端新能源純電動車品牌，上述新租用之舖位，展銷廳外牆以全落地玻璃窗設計，引進自然光，室內設計以現代風格為主調，展銷廳設有旗艦車展廳、情景展示區、新車交付區、洽談室及客戶休閒廳等。

若以市場估計月租約100萬元、面積約1.4萬方呎計，呎租約71元。

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款