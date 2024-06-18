北角劏場舖售10萬 11年貶值九成

另外，上環德輔道中287至291號長達大廈10樓全層，面積約2794方呎，早前以2700萬元售出，呎價約9664元，買家為香港海員工會；原業主早於1978年以120萬元購入，持貨達46年，帳面獲利2580萬元，賺幅近22倍。

比亞迪進駐資本中心1.4萬呎舖

另一方面，近年多個內地電動車品牌進軍本港，其中汽車代理商和諧汽車（3836）向資策（0497），租用灣仔告士打道資本中心1.4萬方呎地舖，作為比亞迪（1211）旗下品牌騰勢Denza香港旗艦店，市場估計月租約為100萬元，料為2024年至今港島最大單一地舖面積租務成交。

資策指出，上述舖位為告士打道一帶面積最大的單一臨街商舖；資策執行董事何樂輝表示，騰勢之進駐不但鞏固告士打道作為香港汽車銷售的地標，亦提升資策旗下商業項目對租戶、買家之吸引力。

市場估計月租百萬 呎租71元

騰勢為比亞迪、奔馳攜手打造之高端新能源純電動車品牌，上述新租用之舖位，展銷廳外牆以全落地玻璃窗設計，引進自然光，室內設計以現代風格為主調，展銷廳設有旗艦車展廳、情景展示區、新車交付區、洽談室及客戶休閒廳等。

若以市場估計月租約100萬元、面積約1.4萬方呎計，呎租約71元。