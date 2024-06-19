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NOVO 3B期周六首輪開售160伙 佔已開價單位五成 暫錄超購24倍

【明報專訊】踏入6月底，依然有大型新盤開售。樓花期不足1年、新地（0016）旗下屯門兆康NOVO LAND第3B期，昨第二度加推80伙，並敲定本周六（22日）首輪發售160伙，而項目自上周五起收票，市場估計過去5日累收逾4000張入票，超額認購約24倍。同時，其他中小型發展商積極籌備推盤，大鴻輝旗下港島西區新盤尚逸，昨日上載樓書，擬明日公布具體銷售部署。

明報記者 江俊洋

近期積極推盤的新地，旗下NOVO LAND第3B期開售步伐進入直路，明晚8時截止認購登記。新地代理總經理陳漢麟表示，目前入票客源以用家為主，佔比約為七成，餘下為投資客。

整批開售單位折實均呎11854元

NOVO LAND第3B期敲定本周六進行首輪銷售，包括兩伙開放式單位、39伙1房戶、95伙兩房戶、24伙3房戶，折實價298.77萬至846萬元，折實呎價由11,102至12,796元，整批折實均呎11,854元。若以價單定價計，市值超過9.5億元。可留意是，首輪開售包括首推折實入場費最低單位，即Fiskars第2A座3樓E室，實用面積252方呎開放式戶，折實價298.77萬元。據銷售安排，開售首日將分A、B兩組時段，A組大手買家需購買1個3房戶，或2至6個單位；B組買家最多可買4個單位。

A組大手客最多可購6伙

至於NOVO LAND第3B期加推80伙，扣除15%直減折扣後，折實均呎12,206元，較首張價單折實均呎11,598元高5%。陳漢麟表示，今批單位屬較高層優質戶，基本上屬原價加推。該盤至今推出3張價單合共314伙，而首輪開售160伙，佔比為51%。

屯門另一全新盤亦準備登場。樓花期約18個月、旭日國際旗下青山公路青山灣段黃金海灣‧意嵐，發展商預告本周上載樓書，擬月內開放示範單位和開價。

大鴻輝：尚逸料投資客佔五成

另新供應向來較少的港島，亦有新樓盤將登場。大鴻輝旗下西區德輔道西尚逸，樓花期長約18個月，已上載樓書。大鴻輝集團物業總監彭偉雄表示，最快明日公布具體銷售部署。他指出，項目鄰近中上環及香港大學，適合投資者租予上班族及學生，預計租務回報不俗，估計投資客比例佔約五成。

其他新盤成交，佳明（1271）青衣現樓明翹匯，獲九龍家庭客斥資約3060.5萬元，連購兩伙實用750餘方呎3房戶（總樓面1509方呎），成交呎價逾2萬元。明翹匯全盤尚餘6伙頂層複式單位及4伙標準大戶待售。

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