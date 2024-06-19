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上月私宅平均租金創4年半新高

【明報專訊】相對近日較淡靜的二手買賣市况，暑假住宅租務旺季則提早來臨，並帶動私宅租金持續攀升。美聯物業首席分析師劉嘉輝指出，5月以實用面積計算的整體私宅平均呎租，最新報約36.37元，相對4月錄約35.94元，按月升約1.2%，並連升3個月，創自2019年12月錄36.52元後的53個月、即近4年半新高。隨5月租金進一步上升，帶動今年首5個月累積升幅至約1.54%，預計「租金升、樓價跌」情况進一步擴大。

HENLEY PARK開放戶 呎租高見61元

租賃成交方面，啟德區6月至今暫錄93宗，市况活躍，其中HENLEY PARK佔約11宗，平均實用呎租53元。中原分行經理施蒂文表示，HENLEY PARK第1A座低層H室，屬實用面積250方呎開放式間隔、望內園景，最新以1.52萬元租出，實用呎租高見61元；業主今年4月以約526萬元一手購入，可說是極速租出單位，享租金回報率3.5厘。

內地生付一年租27萬 租翰林峰1房

內地學生繼續是住宅租務市場的生力軍。利嘉閣助理分區董事鄧惠源表示，港島西區翰林峰第3座中層E室，實用面積358方呎1房連儲物室間隔、開放式廚房設計，以每月2.3萬元獲承租，實用呎租64元，新租客為內地生，來港讀大學，一次過支付全年租金涉約27.6萬元；業主2018年以約978.2萬元一手購入，現享租金回報率2.8厘。

另外，中原高級分區營業經理黃達雄表示，大埔海寶花園新錄D座低層06室租務成交，屬實用面積527方呎3房間隔，議價後以1.8萬元租出，實用呎租逾34元，新租客為3名內地女學生，沒有睇樓、只看單位相片情况下，決定先付11個月租金承租，即涉約19.8萬元，於8月起租；由於業主早於2001年以152萬元購入，享租金回報率約14厘。

東堤灣畔兩房交吉兩日獲承租

部分大型屋苑的放租單位剛交吉，已極速獲新租客接棒承租。中原分行經理曹嘉華表示，東涌東堤灣畔第1座高層A室，實用面積544方呎兩房間隔，業主月租叫價1.75萬元，前租客搬走兩天，即獲兩名空姐以合租形式，以1.7萬元承租，實用呎租31元，即減價500元或3%；業主於2021年1月以710萬元買入單位，現享租金回報率2.9厘。

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