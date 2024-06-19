錦田公路屋地叫價8000萬放售

現有物業由兩幢別墅組成

資料顯示，上述物業由蜆壳電業（2381）主席翁國基及相關人士，於2010年以2202萬元購入，即現意向價較14年前購入價，高出5798萬元或約2.6倍。

物業由兩幢兩層高獨立別墅組成，每幢別墅均配有4間房間（3間為套房），並設獨立升降機，別墅花園/前庭可泊多部車輛。

投資客429萬購南豐兩房 料享4.5厘回報

成交方面，中原副區域營業董事袁廣達表示，鰂魚涌南豐新邨本月至今暫錄兩宗成交，較上月同期少1宗或三成，屋苑第7座低層B室，實用面積391方呎兩房間隔，原業主叫價480萬元，減價51萬元或11%後，以429萬元獲承接、實呎10,972元，新買家為投資客，按單位市值月租約1.6萬元計，料新買家享4.5厘租金回報；原業主2008年以240萬元購入，帳面賺189萬元或79%。

利嘉閣助理分區經理黃金欽表示，將軍澳維景灣畔第11座低層H室，實用面積503方呎兩房間隔，原業主叫價750萬元，議價後減55萬元或7%，以695萬元成交，實呎13,817元，新買家為上車客；原業主早於2002年以約213.2萬元買入，帳面賺逾481萬元或2.2倍。