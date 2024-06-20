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海璇兩房海景戶 月租4.5萬 呎租86元

【明報專訊】雖然二手買賣較為淡靜，租務市場卻見暢旺，其中北角海璇就連錄兩宗兩房租務成交，有單位實用呎租近86元，屬理想價。市場消息指出，海璇5A座高層C室，實用524方呎，兩房間隔，望海景，剛以月租約4.5萬元租出，實用呎租約86元。業主2019年以2344萬元一手購入，現租金回報約2.3厘。此外，美聯分行高級營業經理謝國安表示，屋苑另一個面積相同的5A座高層C室，則以月租4.2萬元租出，實用呎租約80元。業主2019年5月以約2391萬元一手購入，租金回報2.1厘。

寶翠園3房租5.7萬 回報近10厘

另外，利嘉閣分行經理盧聖鋒稱，西環寶翠園8座中層E室，實用1158方呎，3房1套連工人套房間隔，以月租5.7萬租出，實用呎租約49元。業主2003年12月約710.5萬元購入，租金回報高達9.6厘。他補充，屋苑現有約23個單位放租，月租最低3萬元起。

中原地產高級資深分區營業經理吳啟業表示，大埔康樂園新錄一宗租賃成交，單位為2街雙號屋，實用1596方呎，月租5萬元，實用呎租31.3元。業主2006年8月1193.8萬元購入，租金回報約5厘。美聯物業助理區域經理黃國輝指出，大埔白石角天賦海灣海鑽10座中層A室，實用1409方呎，4房雙套間隔，連車位以4萬元租出，實用呎租約28.4元，業主2013年1745萬元一手購入，租賃回報約2.8厘。

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