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尚逸折實均呎近2萬 8年區內新低 213呎折實381萬入場 最快七一首輪開售

【明報專訊】港島西區1個月內第二個全新盤登場，樓花期長約18個月、大鴻輝集團旗下西區德輔道西單幢盤尚逸，首推50伙，折實均呎19,619元，不但較同區3年前新盤首批折實均呎低近三成，亦成為區內8年來新盤首批開價新低。此外，該盤更推出「買樓送樓」策略，買家經抽獎後有機會獲得該盤一個細戶，大鴻輝執行董事曹展康形容為「得一想二價」。項目今日開放位於鰂魚涌英皇道1001號的示範單位予公眾參觀，並於同日進行收票，最快下月1日回歸紀念日首輪開售。

明報記者 江俊洋、羅雨萱

區內對上首推折實均呎低於2萬元的新盤，要數到2016年4月開售的新世界（0017）瑧璈，當時首批折實均呎18,736元，而位於低層A室，實用488方呎兩房間隔，近期以888萬元易手、呎價18,197元，較原業主8年前一手買入價約950萬元，帳面蝕讓62萬元或6.5%。同區近年落成的新盤，不論一二手呎價均為2萬元起步，其中恒地（0012）藝里坊‧2號 ，2020年9月首推55伙、折實均呎27,620元，新盤折實均呎有約29%折讓；附近由新世界發展的瑧蓺，於2017年11月推出，當時首批折實均呎28,508元，惟期間錄得二手蝕讓，近期二手呎價回落至22,432元，但仍較尚逸折實均呎高逾一成。

買家可抽獎贏價值400萬樓

首批50伙涵蓋開放式至3房間隔，實用213至492方呎，項目提供3種付款方法，其中120天現金付款計劃可享最高9%總折扣，同時發展商為開放式及1房單位買家，提供總值3.8萬至6.8萬元的家俬現金津貼折扣。以折實入場單位6樓E室為例，實用213方呎開放式間隔，定價426萬元，扣除9%折扣連6.8萬元的家俬現金津貼折扣，折實價380.9萬元、呎價17,883元，同時為首批唯一一伙低於400萬單位；而6樓D室，實用286方呎1房間隔，定價547.36萬元，亦有3.8萬元折扣，折實價494.3萬元、呎價17,283元，屬項目折實呎價最低的單位。

大鴻輝曹展康稱，買家於指定日子期間購買單位，並於限期前提前完成交易，可參與大抽獎，有機會獲得該盤的5樓C室單位，屬實用177方呎連39方呎平台的開放式戶型，價值約400萬元。值得留意，以上抽獎適合使用任何付款計劃的買家，惟選擇建期付款的買家，需同時放棄「提前付清所有樓價現金回贈」，方合資格參加抽獎。

NOVO 3B收5332票

超額32倍

另外，樓花期不足1年、新地（0016）旗下屯門兆康NOVO LAND第3B期，敲定明日首輪發售160伙，折實均呎11,854元，項目昨晚截止認購，7日累收5332票，超額認購約32倍。

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