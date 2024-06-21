吉喆4連撻 發展商殺訂逾112萬

【明報專訊】西區德輔道西全新盤尚逸昨日開價之際，同區堅尼地城新盤、上海商業銀行發展的西環吉喆，上周開展首輪銷售至今累售逾50伙後，據成交紀錄冊顯示，項目連錄4宗開放式單位撻訂（實用面積252及293方呎），本月12日原以499.2萬至596.4萬元售出，買家撻訂料各遭沒收5%訂金，涉約24.9萬至29.8萬元，4宗撻訂料涉殺訂總金額逾112萬元。