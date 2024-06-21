moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

馬雲鄰居Branksome Crest特色戶2.5億沽

【明報專訊】二手豪宅不乏大額成交。港島中半山名廈、知名業主包括阿里巴巴（9988）創辦人馬雲的Branksome Crest，市場消息指出，項目極高層望維港景A室，實用面積3190方呎、連平台及泳池約862方呎特色戶，連3個車位以2.5億元成交、實呎7.83萬元，成該廈呎價新指標。

據悉，該單位早年曾由已故賭王何鴻燊女兒何超雄持有，直至2010年以2.03億元轉售予一家公司持有，原業主持貨約14年，帳面賺約4700萬元或23%，亦為項目約14年來首宗二手成交。

值得留意，馬雲2007年底以約3億元購入Branksome Crest一個頂層複式大戶，實用7088方呎，即當時成交呎價逾4.2萬元。

第一城事故單位同層

410萬易手 27年升六成

另外，大型屋苑方面，代理消息指出，沙田第一城17座高層實用面積451方呎3房戶，新近以410萬元易手、實呎9091元，料呎價為屋苑今年新低。據了解，上述單位同樓層另一同類單位，曾於2008年發生一家三口自殺身亡事件。至於上述成交單位，做價比同類單位市價約600萬元低逾三成，惟原業主1997年以260萬元購入，帳面仍賺約150萬元或58%。代理指出，新買家擬將單位放租，以同類單位市值實用呎租約40元計，月租約1.8萬元，料租金回報約5.3厘。

祥益區域董事黃慶德表示，屯門山景邨第2座高層15室（景貴樓）易手，實用面積476方呎、屬銀主盤，首置客在未睇樓情况下，以130萬未補價購入、實呎2731元。原業主2008年以18.76萬元未補價購入，單位16年升值逾111萬元或近6倍。

山景邨銀主盤130萬沽 16年升6倍

另資料顯示，裕泰興家族成員羅守輝持有的尖沙嘴寶勒巷玫瑰大廈低層戶，實用666方呎，上月底600萬元易手、實呎9009元；羅守輝2021年4月800萬元購入，帳蝕200萬元或25%，羅氏購入時需付樓價15%「辣稅」，連使費料實蝕逾330萬元或41%。

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款