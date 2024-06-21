馬雲鄰居Branksome Crest特色戶2.5億沽

據悉，該單位早年曾由已故賭王何鴻燊女兒何超雄持有，直至2010年以2.03億元轉售予一家公司持有，原業主持貨約14年，帳面賺約4700萬元或23%，亦為項目約14年來首宗二手成交。

值得留意，馬雲2007年底以約3億元購入Branksome Crest一個頂層複式大戶，實用7088方呎，即當時成交呎價逾4.2萬元。

第一城事故單位同層

410萬易手 27年升六成

另外，大型屋苑方面，代理消息指出，沙田第一城17座高層實用面積451方呎3房戶，新近以410萬元易手、實呎9091元，料呎價為屋苑今年新低。據了解，上述單位同樓層另一同類單位，曾於2008年發生一家三口自殺身亡事件。至於上述成交單位，做價比同類單位市價約600萬元低逾三成，惟原業主1997年以260萬元購入，帳面仍賺約150萬元或58%。代理指出，新買家擬將單位放租，以同類單位市值實用呎租約40元計，月租約1.8萬元，料租金回報約5.3厘。

祥益區域董事黃慶德表示，屯門山景邨第2座高層15室（景貴樓）易手，實用面積476方呎、屬銀主盤，首置客在未睇樓情况下，以130萬未補價購入、實呎2731元。原業主2008年以18.76萬元未補價購入，單位16年升值逾111萬元或近6倍。

山景邨銀主盤130萬沽 16年升6倍

另資料顯示，裕泰興家族成員羅守輝持有的尖沙嘴寶勒巷玫瑰大廈低層戶，實用666方呎，上月底600萬元易手、實呎9009元；羅守輝2021年4月800萬元購入，帳蝕200萬元或25%，羅氏購入時需付樓價15%「辣稅」，連使費料實蝕逾330萬元或41%。