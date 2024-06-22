CCL見3個月低位 撤辣效應近消散 美聯料樓市租升價軟 全年樓價或挫3%

明報記者 林可為

美國減息路線圖未明，加上銀行收緊按揭、新盤減價搶客等因素影響，市場氣氛再變觀望，影響二手樓市處拉鋸局面；中原研究部高級聯席董事楊明儀指出，整體樓價持續向下調整。事實上，今周CCL繼續處逾7年半次低，重返2016年10月中水平，指數較2021年8月191.34點歷史高位，下跌逾25%，短期CCL目標維持140點。

減息路線圖未明 新盤減價打擊二手

反映大型屋苑樓價的CCL Mass報143.94點，按周跌0.61%；CCL（中小型單位）報142.61點，按周跌0.81%，終止兩周連升。上述CCL Mass、CCL（中小型單位）齊屬逾7年半次低，同樣重返2016年10月中水平。

豪宅方面，CCL（大型單位）報147.28點，按周跌0.65%，處2017年2月中水平。

料本月底指數跌穿「撤辣」前低位

分區方面，則二區升、二區跌，九龍CCL Mass報140.88點，按周跌1.30%；新界西CCL Mass報133.25點，按周跌1.03%。至於按周錄升幅地區，為港島CCL Mass報142.53點，按周微升0.06%，連升3周共0.76%；新界東CCL Mass報154.92點，按周升0.34%。

黃建業：「磚頭文化」雖再抬頭 惟樓價難升

另美聯集團主席黃建業表示，政府年初「撤辣」，令「磚頭文化」重新抬頭，新盤銷售表現突出，估計上半年一手成交達9000宗，按年升逾四成，有機會創5年同期新高；同期二手成交預計錄2.16萬宗，宗數與去年同期相若。

據美聯統計，「撤辣」後3個月（3月至5月），一、二手成交達1.9萬宗，較「撤辣」前3個月升近一倍，估算「撤辣」後3個月住宅印花稅稅收可達約52.7億元，較「撤辣」前3個月約31.4億元，上升68%。黃認為，「磚頭文化」重新抬頭，預計今年全年一手成交可達1.8萬宗，按年升七成；二手成交亦按年升18%至約4.2萬宗。

不過，黃指出，「撤辣」後樓價未有止跌，僅是跌幅收窄，加上新盤搶客，個別業主重新減價，樓價暫時難有上升空間，料全年樓價跌約3%，即下半年樓價跌幅不算顯著；不過，隨租務旺季重臨，加上外來專才持續來港，相信下半年租金有力續升，預計全年租金或升8%，出現「租升價軟」情况。

[香港地產]