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NOVO 3B首輪沽86% 擬短期加推

【明報專訊】一手市場再有大型新盤推售，樓花期不足一年、新地（0016）旗下屯門兆康NOVO LAND第3B期，昨日進行首輪銷售共160伙，首批折實均呎屬同系列最低，折實入場費298.77萬元起。項目昨日開售，全日售出約138伙或86%，發展商擬在短期內加推添食，部署在本周進行次輪銷售。

NOVO LAND自2022年夏天推售至今，首4期累售近2800伙，昨日再推出全新一期第3B期共160伙，項目在開售前收5332個購樓意向登記，超額認購約32倍。

項目分A、B兩組時段，A組大手買家需購買1個3房單位，或2至6個單位；B組買家最多可購入4伙。發展商安排A組買家率先揀樓，買家需昨日早上10時到達位於九龍環球貿易廣場的售樓處報到，就現場所見，買家連代理有逾百人在場等候，非常熱鬧。B組買家則大約中午12時後開始揀樓。

美聯：大手客1162萬購兩伙兩房

綜合市場消息，項目首日暫售出138伙，佔可供發售的86%，美聯住宅部行政總裁布少明表示，該行錄多宗「一客兩食」個案，其中有大手客斥資約1162萬元購入兩伙兩房戶。

中原高級資深營業董事陳忠浩表示，該行有兩組客人連購兩伙，其中一組客為兩兄弟，斥資約1100萬元購入兩個兩房單位自用；另有一組客人買入兩伙一房單位作收租用途，斥資約700萬元。

據悉，新地最快於今日加推，計劃在本周進行次輪銷售。

另同於昨日展開銷售的恒和珠寶（0513） 旗下恒和地產、位於長沙灣昌華街1號恒珀，屬現樓項目，上周以折實均呎約1.87萬元推出30伙，折實價約513萬元起，昨日以先到先得形式推售，據悉未有錄得成交。

瑜一．天海連沽4伙1房 吸金3000萬

新盤餘貨續錄成交，由華懋及港鐵（0066）合作發展的何文田瑜一．天海，昨日售出4伙，全屬實用333方呎的1房單位，成交價由736.93萬至763.98萬元，折實呎價由22,130至22,942元，買家主要為內地專才及本地用家，單日吸金逾3000萬元。據悉，整個「瑜一」系列自2023年3月起推售至今，累售462伙，套現約79.5億元。

[香港地產]

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