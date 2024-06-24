moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

內地專才零議價2.6萬租泓景臺3房

【明報專訊】踏入夏天，住宅租務市况活躍，內地專才繼續是生力軍；香港置業首席高級營業經理林冬盈表示，荔枝角西九四小龍之一泓景臺，新錄第3座低層B室租務成交，實用面積約652方呎3房戶，業主以約2.6萬元放租吸引內地專才洽詢，零議價租出，實用呎租40元，睇樓兩次後承租；業主於2016年以約780萬元購入單位，享租金回報率約4厘。

嘉匯一房減價4%後 1.78萬獲承租

另外，利嘉閣分行經理薛丁武表示，啟德嘉匯第1座低層F室，實用面積372方呎一房間隔，業主叫租1.85萬元，由於區內租盤緊張，外區客議價至深夜以1.78萬元承租，實用呎租48元，即議價700元或約4%；業主2017年以約654.3萬元一手買入，享租金回報率3.3厘。新界方面，大埔半新盤不乏內地生入市個案；中原資深分區營業經理趙愛蓮表示，大埔天鑽第8座低層H室，實用面積525方呎兩房戶，以1.8萬元租出、實用呎租34元，新租客為3名內地女學生，睇樓後決定承租；業主2019年以680萬元一手購入，享3.2厘租金回報率。

科學園工作人士1.9萬租雲匯兩房

中原分行市務經理張少聰表示，大埔白石角雲匯第11座低層A5室，實用面積509方呎兩房連儲物房間隔，業主開價約2萬元，議價後減1000元或5%，以1.9萬元租出、實用呎租37元，租客於科學園工作；業主2019年以904萬元一手買入，享2.5厘租金回報率。

[發展商專訪]

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款