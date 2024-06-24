新地上半年賣樓吸金150億

新地今年上半年推出3個全新盤，除最新登場的屯門兆康NOVO LAND第3B期外，亦包括元朗The YOHO Hub II、啟德跑道區天璽‧海，連同其他餘貨，如何文田天鑄、沙田瓏珀山等，其中中半山帝景園第二季起拆售，迄今沽逾40伙（涉資約30億元），估計今年迄今合共售約750伙。

天璽‧天太子道西新盤下半年登場

新地副董事總經理雷霆表示，集團今年上半年物業銷售總額高達約150億元。為保持月月有樓賣，他透露，集團部署下半年推出啟德的天璽‧天、太子道西233號單幢項目，兩者均屬九龍豪宅。其中天璽‧天鄰近港鐵啟德站，分兩期發展，第1期提供906伙，早前已獲批預售樓花，而涉584伙的第2期目前仍待批預售，兩個期數的預計落成日期為明年6月；太子道西233號亦已獲批預售樓花，提供75個單位，料項目將以現樓形式推出。

至於上周六首輪發售160伙的NOVO LAND第3B期，首日售出136伙，佔可推售單位85%；新地代理總經理陳漢麟稱，項目有9組大手客入市，當中有買家購入兩伙兩房戶、涉資約1160萬元。項目擬本周加推，佔全盤單位不少於兩成，預計周末次輪推售。

長實恒地會德豐賣樓吸金同破百億

可留意是，長實（1113）今年至今，賣樓銷售總額估計同樣錄近150億元，收益主要來自與港鐵（0066）合作的黃竹坑港島南岸Blue Coast；恒地（0012）則料為上半年售出單位最多發展商，旗下項目共售約1500伙；會德豐旗下項目於上半年沽約1200伙，吸金總額約130億元。

本月一手成交累錄520宗

成交方面，綜合市場資訊，6月至今整體一手成交累積錄約520宗；其中佳明（1271）青衣現樓明翹匯，繼日前以5005萬元、實呎2.2萬元售出複式戶，創青衣住宅最高成交價紀錄後，再以1687.5萬元售出第1座28樓A室，實用面積807方呎3房間隔、實呎2.09萬元；項目僅餘最後3伙分層戶、5伙頂層複式戶待售。