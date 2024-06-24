moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

翠怡兩房606萬沽 呎價企穩1.2萬

【明報專訊】近期二手樓價持續於低位徘徊，青衣區6月二手交投較5月稍加快，區內大型屋苑翠怡花園，雖然距離港鐵青衣站有一段距離，但由於屋苑二手呎價較相宜，加上3期共提供逾3000伙，屬不少買家考慮之選；屋苑過去一年二手每月交投多數為單位數，自政府宣布「撤辣」後交投明顯回暖，4月更高見16宗成交，呎價今年迄今則維持1.1萬至1.2萬元水平。

明報記者 江俊洋

中原高級資深分區營業經理黃淑賢表示，翠怡花園第8座高層E室，實用面積495方呎兩房間隔，單位內籠企理，吸引上車客垂青，議價後以606萬元成交、實呎12,242元；原業主於2013年3月以480萬元買入單位，持貨11年，現轉手帳面獲利126萬元或26%。

名日‧九肚山兩房業主料蝕近三成

另一方面，新界新入伙盤亦錄二手蝕讓；中原副區域營業董事梁廣成表示，沙田九肚名日‧九肚山新錄首宗二手分層戶成交，為第1座高層E室，實用面積505方呎兩房戶，原業主減價60萬元或7.7%後，以720萬元易手、實呎14,257元；原業主2021年以957.7萬元一手購入，帳面蝕237萬元或25%，由於發展商當年有代繳最高樓價3.75%印花稅，但計算其他雜項費用，料原業主仍有可能實蝕約245萬元或26%。

逸瓏灣8 三房950萬沽 帳蝕25%

大埔白石角新盤二手交投同樣「見血」；美聯營業經理張銘新指出，逸瓏灣8第1座低層C室，實用面積795方呎3房連套房設計，原業主4月以1430萬元放售，及後下調叫價至980萬元，議價後終以950萬元易手，即累減480萬元或34%，實呎11,950元。

原業主2020年以1266.9萬元一手購入，帳面蝕316.9萬元或25%，連使費料實蝕約380萬元或30%。

維景灣畔兩房減價55萬 695萬易手

利嘉閣助理分區經理黃金欽稱，將軍澳維景灣畔第11座低層H室，實用面積約503方呎兩房間隔，外望山景，買家計劃結婚而決定租轉買，業主原叫價750萬元，經雙方議價後，終以695萬元成交，即減價55萬元或7.3%、實呎13,817元；原業主2002年以約213.2萬元買入，帳面獲利逾481萬元，期內物業升值約2.2倍。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[二手放大鏡]

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款