moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

先施前CEO馬紹緩 逾億沽壽臣山洋房

【明報專訊】雖然「撤辣」後近4個月，樓市回歸平靜，但市場仍錄不少名人買賣，其中本港香港會計界名人馬炎璋兒子、先施百貨前行政總裁馬紹緩（Selwyn Mar），本月中以1.018億元售出壽臣山翠峰園一幢洋房，較同屋苑3年前高峰價低近三成。

1991年透過公司名義以700萬購入

上述翠峰園洋房、實用面積2528方呎，本月中以1.018億元易手，實呎40,269元。資料顯示，同屋苑另一幢同面積洋房，於2021年以1.43億元易手，現成交價較同類單位3年前低29%。

不過，馬紹緩早於1991年透過PORTMENT COMPANY LIMITED名義以700萬元購入，現帳面獲利9480萬元，賺幅13.5倍。值得一提的是，該洋房1982年曾由香港賽馬會前身英皇御准香港賽馬會以540萬元購入，1983年以原價540萬元出售予海洋公園旗下子公司。

李錦記家族6300萬入市堅尼地台

此外，市場亦有部分名人入市。資料顯示，中半山堅尼地道20號堅尼地台低層A室，實用面積2240方呎，4房間隔，本月中以6300萬元連車位售出，實呎28,125元，買家為李學韻 Lee Andrea Hok Won及相關人士，為李錦記家族成員。原業主則於2008年3110萬元購入，持貨16年，帳面獲利3190萬元或逾1倍。

查毅超5420萬入市愉富大廈

另外，東半山愉富大廈A座低層2室，實用面積1570方呎，去年10月以5420萬元連車位易手，實呎34,522元，近日於土地註冊處登記顯示，買家以ETT Limited名義作登記，公司董事為現任特首顧問團之一、香港科技園公司董事局主席、長和系前主席李嘉誠外甥查毅超，由於購入時間為「撤辣」前，料需付樓價三成辣稅，即涉1626萬元。上述單位原業主於1998年1455萬元連1個車位購入，持貨26年，帳面獲利3965萬元或約2.7倍。

資料顯示，查毅超過往多次入市豪宅，包括2019年11月他以約9626萬元買入大潭紅山半島松柏徑雙號屋，實用面積3136方呎，呎價約3.07萬元，惟有關洋房及後涉及僭建和非法佔用政府土地，已被屋宇署釘契。

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款