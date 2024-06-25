柏蔚森最快七一前上樓書 擬下月推

NOVO 3B周五次輪賣156伙

柏蔚森項目預計關鍵日期為2025年8月31日，樓花期長約14個月；分3期發展，合共提供1305伙；當中柏蔚森I涉及291伙，主打兩房戶型。

至於上周六首輪銷售至今暫售近140伙的新地（0016）屯門兆康NOVO LAND第3B期，昨晚上載新銷售安排，敲定周五晚次輪發售156伙，當中118伙價單形式推售，另38伙特色戶招標發售；是次以價單推售單位，涵蓋開放式至3房戶，折實價299.3萬至843.7萬元、折實呎價1.1萬至1.27萬元，而今批單位以定價計市值逾7億元。

尚逸最快周三加推單位

至於大鴻輝上周以折實均呎1.96萬元，首推50伙的西區輔道西單幢新盤尚逸，發展商表示，過去4日總共收約426票，超額約7.5倍，料最快周三加推單位。

6月一手成交累錄約535宗

綜合市場資訊，6月至今整體一手成交累積錄約535宗，市場昨日不乏市區豪宅成交，包括嘉里（0683）九龍半山龍駒道緹外，新售出第6座2樓A室，實用面積3787方呎4房4套房間隔，連車位成交價1.92億元、實呎5.07萬元，買家成交期為一年半。

信置（0083）牽頭何文田ST. GEORGE' S MANSIONS，售出第3座7樓B室，成交價7000萬元，實用面積1839方呎，3房雙套間隔，實呎3.8萬元。

澐璟本月累售4伙 吸金7.5億

啟德跑道區柏蔚森I 即將登場，同區由華潤置地（海外）和保利（0119）合作的澐璟，最新沽出第3B座33樓B室，實用面積523方呎兩房戶，成交價1370.54萬元，實呎2.62萬元；澐璟本月累售4伙，吸金約7.5億元。

新界方面，新地旗下沙田半山瓏珀山昨連售4伙、單日吸金約7515萬元，成交價最高為Crown Tower 7樓A室，實用面積1502方呎，4房雙套間隔，成交價2319.58萬元、實呎1.54萬元。