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雅居樂九龍塘項目批建4層住宅 涉2.5萬呎

【明報專訊】過去數年不少內房攻港，甚至從私人市場收購舊樓重建。據屋宇署資料，內房雅居樂（3383）去年9.66億元透過強拍統一業權的九龍塘義本道6號龍圃別墅，獲批建1幢4層高住宅，涉及約25,340方呎樓面。

屋宇署公布，4月份共批出13份建築圖則，除上述龍圃別墅外，麒豐資本收購的南區舂坎角道54號項目，則批建1座3層高獨立洋房，涉及約7433方呎樓面；兆安李太持有的東半山白建時道41、43、45號，則批建1座5層高住宅，涉及約9540方呎樓面。

商業項目方面，永倫旗下油麻地彌敦道315號，批准重建1座16層高（在3層基座及1層地庫之上）的商業大樓，涉及約2.8萬方呎樓面；新地（0016）觀塘安達臣道商業地，則建1座4層高商業項目，涉及10.5萬方呎樓面。此外，其士國際（0025）粉嶺安居街工業地，獲准發展1幢12層高（另設1層地庫）的工廈，總樓面約15.2萬方呎。

今年首4月落成單位已沽六成

綜合屋宇署資料顯示，4月份私宅落成量涉624伙，較3月1381伙大幅急跌約54.8%。美聯首席分析師劉嘉輝指出，若以今年首4個月計，私宅落成量共5599伙，比去年同期7136伙下跌約21.5%，並為近3年同期新低。

不過，據美聯物業研究中心綜合一手住宅物業銷售資訊網資料，截至6月23日止，今年首4個月落成單位中，約3451伙已售出，即售出率約61.6%。

利嘉閣研究部主管陳海潮則指出，4月份在大型項目動工下，帶動期內私宅動工量大增至逾2000伙，不但打破3月私宅「零動工」悶局，亦為今年4個月以來最多，首4個月私宅動工量累計3326伙，較去年同期增近5%，並創自2020年以來5年同期新高。

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