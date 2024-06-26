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內地客租晉環4房戶 租8萬每呎66元同破頂

【明報專訊】二手私宅樓價續錄蝕讓，反觀私宅租金卻表現理想，其中港鐵黃竹坑站商場THE SOUTHSIDE全面試業之際，該站上蓋的港島南岸晉環新錄租務成交，美聯助理區域經理楊家俊表示，晉環第1A座極高層A室，實用面積約1206方呎，4房雙套間隔，擁特高樓底，遠眺香港仔至鴨脷洲一帶海景，業主以月租約8萬元放租，放租約1個半月後零議價租出，實用呎租約66.3元。資料顯示，是次料為屋苑呎租及月租新高個案。

楊稱，上述單位放租後吸引數組客人「爭盤」，最終由一組內地家庭客成功承租，以方便子女附近上學，該單位租出後，晉環4房戶目前未有租盤，而業主2021年9月約5663.5萬元一手購入，租金回報約1.7厘。

外區客遷就子女返學 5.7萬租寶翠園

此外，利嘉閣助理分區董事鄧惠源稱，西環寶翠園6座低層E室，實用面積1200方呎，3房1套連工人套房及儲物室間隔，一組外區家庭客為遷就子女於西區上學，故以5.7萬元承租單位，實用呎租約47.5元。業主2001年約780萬元買入，租金回報8.8厘。港鐵荃灣西站上蓋海之戀亦錄3房租賃個案，利嘉閣首席聯席董事鍾景安表示，屋苑8座中層A室，實用面積777方呎3房間隔，望海景，以3.28萬元租出，實用呎租約42.2元。業主2017年約1190.7萬元一手買入，租金回報約3.3厘。

海堤灣畔兩房租1.93萬 高同類5%

另東涌租務需求強勁，區內盤源緊張，利嘉閣高級聯席董事李錦榮稱，東涌海堤灣畔2座高層E室，實用面積516方呎，兩房間隔，以1.93萬元租予區內租客，實用呎租約37.4元，較區內同類單位租金高約半成。業主2020年約642萬元購入，租金回報約3.6厘。

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