moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

21 BORRETT 4房1.17億沽 實呎5.4萬

【明報專訊】雖然6月至今整體新盤成交暫時僅錄約560宗，惟一手市場昨錄兩宗逾億元成交，其中長實（1113）旗下已屆現樓的港島半山21 BORRETT ROAD，新錄本月首宗成交，售出5樓6號單位，實用面積2169方呎4房戶，連車位成交價1.17億元、實呎5.39萬元，買家成交期260日。

另長實同系4月推出至今累售近570伙、吸金達107億元，與港鐵（0066）合作的黃竹坑港島南岸Blue Coast，本周六起以先到先得形式發售9伙，屬實用面積746至813方呎3房戶，為第2B座最後9伙，折實價1741萬至1969萬餘元、折實呎價2.19萬至2.64萬元。

天璽．海4房1.152億沽 實呎5.38萬

市場昨日另一宗逾億元一手成交，來自新地（0016）啟德跑道區天璽．海，招標售出第1座11樓A室，實用面積2143方呎4房戶，成交價1.152億元、實呎5.38萬元。成交紀錄冊顯示，買家如於180日成交可獲3%回贈、另有1萬元新地會回贈，以及4.25%印花稅直送；天璽．海本月暫錄兩宗成交、套現約1.5億元。跑道區同區、恒地（0012）牽頭的天瀧亦錄新成交，售出第2座19樓B室，實用面積1002方呎3房戶，成交價3270萬元、實呎3.26萬元。

ST.GEORGE'S 兩日兩成交

此外，信置（0083）牽頭發展、已屬現樓的何文田ST.GEORGE' S MANSIONS，連續兩日錄成交，新售出第2座12樓B室，實用面積1868方呎3房戶，連車位成交價9500萬元、實呎5.08萬元；項目本月暫售4伙、吸金總額約3.1億元。合景泰富（1813）與龍光（3380）合作、已屆現樓的鴨脷洲凱玥，最新售出兩伙，包括第1座16樓B室，實用面積2247方呎4房戶，連車位成交價6445.56萬元、實呎2.86萬元；另第1座16樓實用面積1956方呎A室，同屬4房戶，作價5183.4萬元、實呎2.65萬元。凱玥本月至今累售5伙，吸金近3億元。

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款