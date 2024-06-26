21 BORRETT 4房1.17億沽 實呎5.4萬

【明報專訊】雖然6月至今整體新盤成交暫時僅錄約560宗，惟一手市場昨錄兩宗逾億元成交，其中長實（1113）旗下已屆現樓的港島半山21 BORRETT ROAD，新錄本月首宗成交，售出5樓6號單位，實用面積2169方呎4房戶，連車位成交價1.17億元、實呎5.39萬元，買家成交期260日。