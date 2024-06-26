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凱和山屆現樓 設分層洋房選擇多元

【明報專訊】政府2月底全面「撤辣」後，一度刺激新盤交投極暢旺；路勁（1098）牽頭發展的屯門掃管笏凱和山，適逢早前一手市况大旺，趁機開放現樓示範單位吸客；項目共設693伙，包括分層單位及洋房，標準戶型涵蓋開放式至4房雙套戶，近七成屬一房及兩房戶，料受區內分支家庭及上車客留意。

明報記者 歐陽慧恩、周悅蜓

攝影 朱安妮

凱和山由4座分層住宅大樓、16幢洋房組成，分層單位實用面積介乎291至1474方呎，其中51伙為特色戶，實用面積由291至1472方呎。洋房方面，設有複式別墅4伙（分佈於兩幢），實用面積由1540至1577方呎，另設14幢洋房，實用面積2031至3419方呎。屋苑的起居環境清幽，現時經屯赤隧道、大欖隧道等往返機場、新界和市區均算便捷。

開放清水示範單位 可睇交樓質素

發展商去年第三季以樓花形式開售項目，並以輕奢風打造示範單位；時至現樓階段，發展商開放4個交樓標準清水示範單位，讓買家了解真實交樓質素。

望山景園景 寧靜清幽

4個示範單位均位於第5座19樓，其中G室為實用面積571方呎兩房間隔，並設梗廚，鋪砌木地板；客飯廳面積估計逾200方呎，間隔方正，方便設計家俬擺位，連接的露台外望山景及園景，視野開揚，戶主可感受寧靜清幽的環境。

單位特色為採用「荷李活式浴室」設計，設雙洗手盆及三門設計，在主人房及大廳均可進入；中間的門為浴室分隔兩個區域，分為坐廁及淋浴區，並設窗戶通風。睡房方面，主人房面積約100方呎、連接工作平台，更設對流窗，室內通風理想。廚房設曲尺形櫥櫃，家電及明火煮食爐等齊備。

開放式單位採光度理想

至於同層K室，實用面積291方呎，屬屋苑面積最小的標準戶，為開放式間隔。甫進入單位，可見裝設偌大的到頂入牆櫃，供戶主放置衣物及日常用品；洗衣機、雪櫃等家電亦收納在櫃內，櫃門一致採用黑鏡設計，令整體視覺更歸一。開放式廚房橫向設於起居室旁，為住戶保留方正的家俬擺放位置，單位窗戶雖不屬落地式，但連接露台，整體室內採光度理想。

至於實用面積487方呎M室，屬兩房連開放式廚房間隔，櫥櫃呈曲尺形設計，客飯廳鋪砌地磚，睡房改用木地板，為室內增添和諧感；L室屬實用面積408方呎一房單位，同樣採開放式廚房設計，客飯廳、睡房開則方正實用，切合戶主日常使用的需要。

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