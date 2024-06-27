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元朗多層現代產業大樓地延至12月27日截標

【明報專訊】原定明日截標的元朗多層現代產業大樓用地，發展局昨晚宣布，該地將延長招標期限半年，至今年12月27日，以便讓潛在買家有更充裕時間制訂標書。該局同時亦公布，位於洪水橋的巨無霸現代產業用地，將於今年9月推出招標。

位於元朗福宏街與宏利街的現代產業大樓用地，可建樓面173.84萬方呎，市場估值約17.38億至43.46億元，每呎樓面地價約1000至2500元。發展局發言人指出，延長招標時間是因應業界（包括潛在投標者）反映，因地皮以雙信封制招標，有意投標者需要花心思制訂非價格建議，令草擬標書工作變得較為複雜和需時更長。另外，市場有意見反映，洪水橋及元朗兩幅地均可作現代物流用途，政府應更好安排兩幅用地的推售時間，而政府由於今年9月推出洪水橋地，故延長元朗地截標時間。

開幕已有一年的南豐旗下啟德AIRSIDE寫字樓，南豐香港地產處執行董事許謙讓表示，寫字樓出租率近70%，共租出近85萬方呎，呎租介乎35至50元，租金水平在預算範圍內，較九龍東甲廈每方呎25元高約四成至1倍，未有折讓，將視乎經濟環境走勢，預計租金仍有上升空間。上述商場出租率已達九成，7月中將有一個佔地2萬方呎的健康生活體驗館開幕，位於商場8及9樓。為配合多項大型體育盛事舉行，南豐將積極推動運動經濟，預計商場暑假人流及營業額將分別按月增長20%及15%。

AIRSIDE寫字樓出租率近70%

另外，資料顯示，原由太平協和持有、已被接管人在2022年推出招標的鰂魚涌海裕街內地段第8590號餘段及內地段第8723號餘段，最新登記顯示以10億元轉讓至MARINE RICHES III名下，該物業兩年前推出招標時，市值約40億元。

[香港地產]

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