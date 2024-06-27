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官方樓指上月跌1.2% 「撤辣」後首跌

【明報專訊】港府2月底公布「撤辣」後，樓市一度反彈，但隨着市場已消耗一定購買力，加上高息環境持續，「撤辣」效應漸散。據差餉物業估價署最新公布，5月份全港私樓售價指數報305.9點，連升兩個月後隨即回落1.23%，已蒸發「撤辣」後兩個月累升2.4%約一半。

據差估署最新公布，今年5月私宅售價指數報305.9點，按月跌1.23%，終止兩個月升勢，按年跌12.7%，今年5個月樓價累跌1.73%。若以單位類型分類，A、B及C類中小型單位樓價指數按月下跌，最新報307.2點，按月跌1.25%，按年跌12.7%，今年首5個月累跌1.73%；D及E類大型單位樓價指數報278.3點，按月跌1.17%，按年跌9.85%，今年首5個月累跌0.78%。

高息持續 新盤高存量壓樓價

值得一提，去年11月新地（0016）推出屯門NOVO LAND 2A期新一張價單時，當時發展商就以「置開心」樓價保障付款計劃作招徠，計算方式是以購買當月之樓價指數，與之後一個月至今年5月份的樓價指數作計算，並以「私人住宅-較受歡迎屋苑售價指數」中「所有類別（新界）」作參考，若以去年11月份的指數，與已公布的去年12月至今年5月之平均數相比，買家有機會獲發展商提供樓價約1.3%之補貼，惟發展商以正式數據作實，而今年3至5月之數字目前仍為臨時數據。

萊坊高級董事、大中華區研究及諮詢部主管王兆麒表示，市場在消化「撤辣」消息後沒有其他利好消息承接，而高息口及新盤貨尾量囤積等因素繼續拖累樓價，他預期，短期內二手樓價受一手銷售影響將繼續走弱，預測今年樓價走勢呈現「鈍角」形，上半年樓價下跌約3%，下半年跌幅略為收窄，維持年初預測樓價全年下跌5%。

影岸‧紅兩房619萬沽 4年實蝕一成

此外，市場續有蝕讓成交，中原分區營業經理陳偉業表示，東涌二手交投平穩發展，區內本月暫錄30宗成交，當中影岸·紅B座低層F室，實用531方呎，兩房間隔，望山景，以618.8萬元售出，實呎11,653元，買家為外籍首置客。原業主2020年5月650萬元買入，帳面蝕讓31.2萬元或約5%，連使費料實蝕約63.4萬元或10%。

[香港地產]

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