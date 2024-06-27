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租金指數連升3個月 創4年半新高

【明報專訊】雖然樓價指數後勁不繼，但租金指數卻持續上升。差餉物業估價署最新公布，5月份私宅租金指數報189點，按月升1.02%，並創4年半新高，該指數連升3個月共2.49%。有業內人士估計，下季租金升幅有機會擴大至5%，全年更有機會升約一成。

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，受暑期旺季帶動，加上專才持續抵港進一步推升租賃需求，估計6月份租金指數料再升1%，即次季料升3.13%，而上半年則料升2.63%，第三季方面，租金升幅有機會擴大至5%，第四季則料平穩至升2%，全年計租金指數漲幅或達8%至10%。

LP10三房1年死約後加租兩成

事實上，隨着租務轉旺，部分業主急於加租。中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，近期不少業主見租盤供應短缺，1年死約後即大幅加租。以將軍澳日出康城LP10為例，有租客於2022年底以2.35萬元租住一個3房海景單位，但最近1年死約屆滿後，業主提出加租至逾2.8萬元，即提價逾4500元或近兩成，該租客住滿一年後決定搬走。不過，上述單位業主近日亦找到新租客，最新以2.9萬元租出單位，比舊租約貴5500元或23.4%，業主一年租金收入增加6.6萬元。陳認為，在政府多項搶人才措施帶動下，加上市場上不少買家轉買為租，下半年租金料升約5%。

晉環4房月租8.2萬再創新高

另黃竹坑港島南岸晉環第1A座高層F室，實用1218方呎，4房雙套間隔，最新以8.2萬元租出，料貴絕港島南岸，實用呎租67.3元。業主2021年5120萬元一手購入，租金回報約1.9厘。參考屋苑同座中層F室，相同面積去年5月月租為5.5萬元，相隔一年後，同類型單位租金上升近五成。

[香港地產]

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